Veröffentlicht am 08.09.2026

Neumünster. In Krisen muss Strom, Wasser und Wärme weiter bereitstehen, Infrastruktur weitestgehend funktionieren sowie Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern sichergestellt sein. Es sind Menschen mit ihrer Arbeitskraft und ihrem Fachwissen, die unser Wirtschaftsleben am Laufen halten. Und dies gilt auch, wenn ein militärischer Spannungs- oder Verteidigungsfall eintreten würde.

Staatliches Ziel ist es dann, wichtige Funktionen selbst in dieser außergewöhnlichen Lage aufrecht zu erhalten und die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Die greifenden Sicherstellungs- und Versorgungsgesetze verpflichten Unternehmen dazu beizutragen. Die dafür auch heute noch bestehenden gesetzlichen Regelungen und Verpflichtungen sind in letzten Jahrzehnten allerdings noch unbekannter geworden. Das Arbeitssicherstellungsgesetz (ASG) soll beispielweise ausreichend Arbeitskräfte in den kritischen, systemrelevanten Bereichen garantieren und gibt der Bundesagentur für Arbeit dafür entsprechende regulatorische Rechte in die Unternehmen hinein.

Arne Krasemann, Geschäftsführer Operativ von der Bundesagentur für Arbeit Neumünster wird über das Arbeitssicherstellungsgesetz (ASG) informieren und dessen Bedeutung erläutern.

Dabei geht es unter anderem um:

die Entstehung und das Ziel des ASG

den Spannungs- und Verteidigungsfall

den Vorrang der Freiwilligkeit

die Maßnahmen gemäß des ASG

Dienststellen und Betriebe mit vorrangigem Bedarf

Die Wirtschaftsagentur Neumünster lädt dazu am

Mittwoch, 30. September 2026

17:00 bis 19:00 Uhr

Agentur für Arbeit Neumünster, Konferenzraum | Wittorfer Straße 22-26 | 24534 Neumünster

ein.

Durch die begrenzte Teilnehmerzahl werden Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Mit der Veranstaltungsreihe „Krisen. Katastrophen. Konflikte.“ schaffen wir Raum für Wissen, Austausch und neue Perspektiven. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten werden aktuelle Themen aufgegriffen unf gezeigtn, wie Unternehmen ihre Vorsorge stärken und auch in herausfordernden Zeiten handlungsfähig bleiben können.

Die nächsten Veranstaltungen finden am 11. November und 3. Dezember 2026, jeweils ab 17:00 Uhr, statt.