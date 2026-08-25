Veröffentlicht am 25.08.2026

Neumünster. Ein Klick zu viel. Ein Passwort zu wenig. Eine E-Mail, die verdächtig echt aussieht. Und plötzlich kann aus einer kleinen Unachtsamkeit ein ziemlich großes Problem werden. Cybersicherheit klingt oft nach Firewalls, Fachbegriffen und Dingen, um die sich „die IT“ kümmert. Tatsächlich beginnt sie viel früher – bei uns selbst, bei unseren Gewohnheiten und bei der Frage, ob wir eigentlich wissen, was sicher ist und was nur so aussieht. Genau hier setzt die Veranstaltung des Digital Learning Campus Neumünster an:

„Sicher im (digitalen) Alltag – Grundlagen der Cybersicherheit“

Prof. Dr. Klaas Ole Kürtz von der HAW Kiel nimmt verbreitete Cyber-Mythen unter die Lupe und zeigt, wo die wirklichen Stolperfallen liegen – und vor allem, was sich ohne IT-Studium und ohne großen Aufwand dagegen tun lässt.

Ist Apple wirklich sicherer? Reicht ein Backup? Woran erkenne ich eine gefälschte E-Mail? Und was verändert Künstliche Intelligenz gerade in Sachen Cybersicherheit? Es geht um Fragen, die längst mitten in unserem Arbeitsalltag angekommen sind – und um Antworten, die sich unmittelbar in die Praxis übersetzen lassen.

Donnerstag, 3. September 2026 | 17:00–19:00 Uhr LOG-IN Gründerzentrum Neumünster, Konferenzraum 4.2 Prof. Dr. Klaas Ole Kürtz | HAW Kiel

Cybersicherheit ist ein Thema mit vielen Facetten – und spielt damit ganz selbstverständlich auch in unsere Reihe „Krisen. Katastrophen. Konflikte.“ hinein. Denn digitale Sicherheit gehört längst zu den Fragen von Vorsorge, Widerstandsfähigkeit und guter Vorbereitung. Umso mehr freuen wir uns, diese Veranstaltung des Digital Learning Campus Neumünster als Kooperationspartner zu unterstützen und Ihnen ans Herz zu legen.

Gemeinsam mit dem Digital Learning Campus Neumünster, der IHK Neumünster, der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein, dem Unternehmensverband Mittelholstein und der Wirtschaftsagentur Neumünster möchten wir den Blick auf einen Bereich richten, der uns alle betrifft: Wie können wir uns im digitalen Alltag sicher und souverän bewegen?

Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmer, Führungskräfte und Beschäftigte – an alle also, die digitale Werkzeuge nutzen und ihren digitalen Arbeitsalltag ein gutes Stück sicherer gestalten möchten. Ein Abend für mehr Durchblick, ein paar Aha-Momente – und hoffentlich den einen oder anderen Klick, den man künftig lieber zweimal prüft. ANMELDUNG