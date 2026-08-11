Veröffentlicht am 11.08.2026

Neumünster. Unternehmen stehen heute vor vielfältigen Herausforderungen: Prozesse verändern sich, neue Technologien eröffnen Möglichkeiten, und Investitionen müssen gut geplant werden. Doch wie lassen sich Veränderung und Wachstum erfolgreich finanzieren?

Gemeinsam mit der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH (MBG SH) lädt die Wirtschaftsagentur Neumünster zu einem Webinar ein, das Finanzierungsmöglichkeiten und praktische Erfahrungen miteinander verbindet.

Die Referenten Jan Eickhoff und Stefan Sieck von der MBG SH geben Einblicke in die Möglichkeiten der Beteiligungsfinanzierung und stellen die Kooperation der MBG Schleswig-Holstein und MBG Hamburg vor.

Wie Digitalisierung in der Praxis umgesetzt werden kann, zeigt anschließend Dennis Schulz von der MST GmbH aus Neumünster anhand eines konkreten Unternehmensbeispiels.

Freuen Sie sich auf Impulse aus der Finanzierungspraxis, Einblicke in erfolgreiche Veränderungsprozesse und den Austausch mit Unternehmen aus der Region.

28.08.2026 | 10.00 Uhr | Online-Veranstaltung Anmeldung