Veröffentlicht am 07.08.2026

Neumünster. Ob in sozialen Netzwerken, Messenger-Diensten oder auf Nachrichtenportalen – Informationen sind heute jederzeit verfügbar. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, zwischen verlässlichen Informationen und gezielt verbreiteten Falschmeldungen zu unterscheiden. Spätestens seit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz zur Erstellung täuschend echter Bilder, Videos und Stimmen rückt die Frage in den Mittelpunkt: Wie können wir Desinformation erkennen und unsere Demokratie stärken? Mit dem kostenfreien Workshop „Demokratie in Zeiten von Desinformation und Künstlicher Intelligenz“ lädt der Digital Learning Campus (DLC) Neumünster dazu ein, sich intensiv mit diesen aktuellen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Die Veranstaltung richtet sich an Bürger*innen, Schüler*innen, Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, sowie alle Interessierten, die ihre Medienkompetenz stärken und die Auswirkungen digitaler Entwicklungen auf unsere Gesellschaft besser verstehen möchten.

Gemeinsam mit Referent Mattes Campen werfen die Teilnehmenden einen Blick hinter die Mechanismen von Desinformation. Anhand aktueller Beispiele wird erläutert, wie Falschinformationen entstehen, warum sie sich so schnell verbreiten und welche Auswirkungen sie auf politische Meinungsbildung und demokratische Prozesse haben können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf KI-generierten Deep Fakes, die es zunehmend erschweren, manipulierte Inhalte als solche zu erkennen.

Neben fundierten Informationen steht vor allem die praktische Anwendung im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden lernen, zweifelhafte Inhalte kritisch zu hinterfragen, Faktencheck-Methoden anzuwenden und die Rolle von Filterblasen und Echokammern bei der Verbreitung von Desinformation besser einzuordnen. Durch Diskussionen und gemeinsame Analysen aktueller Fallbeispiele bietet der Workshop zudem Raum für unterschiedliche Perspektiven und einen offenen Austausch.

Der Workshop ist Teil des Bildungsangebots des Digital Learning Campus Neumünster. Mit kostenfreien Veranstaltungen zu Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz und Future Skills unterstützt der DLC Menschen dabei, digitale Kompetenzen aufzubauen und den gesellschaftlichen Wandel aktiv und informiert mitzugestalten.

Demokratie in Zeiten von Desinformation und Künstlicher Intelligenz Donnerstag, 20. August | 17 - 20:00 Uhr LOG-IN Gründerzentrum, Neumünster

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