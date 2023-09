Veröffentlicht am 20.09.2023

120 Schüler:innen aus sechs verschiedenen Klassenstufen gaben den Startschuss für die StartUp-Challenge 2024 im LOG-IN Gründerzentrum. In den kommenden Monaten werden die Schüler:innen der Theodor-Litt-Schule und der Walther-Lehmkuhl-Schule intensiv an ihren Geschäftsideen arbeiten und sich sorgfältig auf das Regionalfinale in Neumünster vorbereiten. Die siegreichen Ideen vertreten Neumünster im Landesfinale in Kiel.

Auf der Auftaktveranstaltung erläuterte Landeskoordinator Bernd Krohn den Rahmen und Ablauf des Programms. Gleichzeitig präsentierten die Gewinnerinnen des letzten Jahres ihre Geschäftsidee. Vor allem die beeindruckende Präsentation des nachhaltigen Parfums überzeugte die Jury. Marek Frank aus der Wirtschaftsagentur Neumünster gab abschließend wesentliche Informationen über das LOG-IN Gründerzentrum. Er wurde dabei von Lukas Sonntag von CloudCardGrading begleitet. Lukas Sonntag uns das Team CloudCardGrading arbeiten seit Anfang 2023 im LOG-IN Gründerzentrum.

Die StartUp Challenge SH ist ein Wettbewerb für berufliche Schulen in Schleswig-Holstein. Im Rahmen dieses Wettbewerbs entwickeln Schüler:innen in Teams neue Geschäftsideen, die sie dann vor einer Jury aus regionalen Wirtschaftsexperten präsentieren. Die StartUp Challenge SH bietet den Schüler:innen eine Gelegenheit, unternehmerisches Denken und Handeln zu erlernen. Sie ermöglicht es ihnen, ihre Ideen erstmalig strukturiert zu verwirklichen.

Abschließend konnten sich Schüler:innen, aktuelle Startups im LOG-IN Gründerzentrum sowie Alumnis bei schönem Wetter erfrischendes Eis gönnen – und vielleicht schon über die ersten Ideen nachdenken.