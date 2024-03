Veröffentlicht am 13.03.2024

Neumünster (em) Die Stadtwerke Neumünster (SWN) haben im letzten Jahr ihre Klimastrategie veröffentlich, die aufzeigt, wie das Unternehmen bis zum Jahr 2035 klimaneutral wird. Als ein wichtiger Schritt in diesem Vorhaben plant SWN die Etablierung einer Bürgerbeteiligung für erneuerbare Energien wie Photovoltaik- und Windkraftparks. Dieses Vorhaben folgt auf den erfolgreichen Testlauf einer Mitarbeiterbeteiligung am Photovoltaikpark in Wasbek, der als Blaupause für größere Bürgerbeteiligungsprojekte dient.

Michael Böddeker, Geschäftsführer der Stadtwerke Neumünster, erklärt: „Unsere Klimastrategie ist der Leitfaden für unser Handeln, um aktiv zur Reduzierung der CO2-Emissionen beizutragen. Erneuerbare Energien spielen hierbei eine zentrale Rolle. Mit der geplanten Bürgerbeteiligung möchten wir nicht nur die Energiewende vorantreiben, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt aktiv einbinden."

Für den ersten kleineren Photovoltaikpark in Wasbek haben sich die Stadtwerke dazu entschieden, einen Probelauf für größere Projekte zu durchlaufen. Hierfür wurde allen Mitarbeitenden die Möglichkeit gegeben sich am Photovoltaikpark zu beteiligen. „Klimaneutralität ist nicht nur ein Thema des Unternehmens, sondern auch der Mitarbeitenden“, berichtet Böddeker und erklärt, dass der erste Photovoltaikpark als Blaupause für die aufzusetzenden Prozesse dient, um in einem nächsten Schritt auch den Neumünsteraner Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zu geben, sich an den grünen Projekten ihrer Stadtwerke zu beteiligen.

SWN hat sich bereits im Januar 2023 in einer Selbstverpflichtung zu den Kriterien des Bundesverbands neue Energiewirtschaft der „Guten Planung von PV-Freilandanlagen“ bekannt. Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist Bestandteil dieser Selbstverpflichtung und Teil der PV-Strategie der Stadtwerke Neumünster. Böddeker betont: "Die Bürgerbeteiligung ist ein Versprechen, das wir einlösen möchten. Die Erfahrungen aus Wasbek haben gezeigt, dass eine solche direkte Partizipation möglich ist und großen Anklang findet. Nun möchten wir diese Möglichkeit auf weitere Projekte ausweiten und unsere Stadtgemeinschaft noch stärker in die Energiewende einbinden."

Die Stadtwerke Neumünster haben bereits mehrere Projekte in Planung, an denen die Bürgerinnen und Bürger von Neumünster teilnehmen können.

Aktuell handelt es sich hier um zwei PV-Parks in Schleswig-Holstein und einige Windkraftanlagen in Mecklenburg-Vorpommern. Weitere Projekte sind in Planung. Eine Beteiligung ist ab einer Summe von 5.000 EUR wirtschaftlich sinnvoll, geringere Beträge sind aber auch möglich.

Die Stadtwerke Neumünster werden regelmäßig auf der Website über die aktuellen Projekte berichten. Das erste Projekt dieser Art ist für Ende 2024 / Anfang 2025 geplant.

Meist haben nur die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden in denen PV- oder Wind-Parks errichtet werden die Möglichkeit für solch eine Investition. Die Stadtwerke Neumünster möchten dies gerne um die Neumünsteraner Bürgerinnen und Bürger erweitern.

Böddeker abschließend: "Wir sind stolz darauf, dass SWN einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende leisten kann. Die Bürgerbeteiligung ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Menschen in Neumünster die Zukunft nachhaltig zu gestalten."