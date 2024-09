Veröffentlicht am 02.09.2024

Neumünster (em) Im August haben sich in Mittelholstein sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch zum Vor-jahr mehr Menschen arbeitslos gemeldet. „Die Zahl der Arbeitslosen steigt an. Betroffen sind die jüngeren Menschen unter 25 Jahren. Einen Grund sehe ich auch in diesem Monat noch in dem Ende von Ausbildungszeiten und Schulbesuch. Wir befinden uns in der letzten Woche der langen Sommerferien. Der herkömmliche Alltag in den Unternehmen startet erfahrungs-gemäß im Anschluss daran. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bewegt sich auf stabilem Niveau und ist höher als im Vorjahr. Das deutet auf eine stabile Lage am Arbeitsmarkt in unserer Region hin“, kommentiert Thomas Steiger, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster.

Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im August 10.944 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 417 mehr als im Juli (plus 4,0 Prozent) und 607 mehr als ein Jahr zuvor (plus 5,9 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt im August 5,7 Prozent. Im Juli und vor einem Jahr lag sie bei 5,5 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im August 738 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 15 weniger als im Juli und 114 weniger als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 601 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 84 weniger als im Juli und 48 weniger als vor einem Jahr.

Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im August 3.607 Personen – 126 mehr als im Juli (plus 3,6 Prozent) und 129 mehr als vor einem Jahr (plus 3,7 Prozent).

Bei den Jobcentern (Bürgergeld) sind im August 7.337 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 291 mehr als im Juli (plus 4,1 Prozent) und 478 mehr als ein Jahr zuvor (plus 7,0 Prozent).

Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im August 523 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 81 weniger als im Juli (minus 13,4 Prozent) und 108 mehr als vor einem Jahr (plus 26,0 Prozent).

Die meisten Stellenangebote kamen im August aus dem Bereich der Zeitarbeit, dem Handel, dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen und dem verarbeitenden Gewerbe.



Unter den gemeldeten arbeitslosen Personen sind auch geflüchtete Menschen. Viele von ihnen möchten und dürfen arbeiten. „Ich appelliere an Sie als Arbeitgeber, auch dieser Personengruppe eine Chance zu geben. Wir haben inzwischen viele positive Erfahrungen mit der Personengruppe der geflüchteten Menschen machen können. Viele unter ihnen sind bereits gut qualifiziert und es zeichnet sie eine hohe Motivation aus. Wo es noch an Fähigkeiten fehlt, gibt es zahlreiche Fördermöglichkeiten, die etwaige Defizite ausgleichen können. Für weitere Informationen stehen Ihnen Ihre Ansprechpartner im gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) zur Verfügung,“ informiert Steiger.

Ausbildungsmarkt

Seit Beginn des Berichtsjahres am 1. Oktober 2023 wurden dem gAG-S 2.186 betriebliche Berufsausbildungsstellen für das Jahr 2024 gemeldet, 501 oder 18,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Davon sind noch 798 unbesetzt.

Die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen für Berufsausbildungsstellen ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Bis Ende August meldeten sich 1.813 Bewerber und Bewerberinnen, 340 oder 23,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 416 sind noch unversorgt.

„Der reguläre Ausbildungsbeginn am 1.8. oder 1.9. ist noch kein Schlusspunkt. Manche Ausbildungsplätze werden beispielsweise kurzfristig wieder frei, weil Bewerber vergessen haben, abzusagen. Die Chancen stehen deshalb gut, auch kurzfristig einen Ausbildungsplatz zu fin-den“, so Steiger. Er ermutigt alle Jugendlichen, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, die Unterstützung der Berufsberatung in Anspruch zu nehmen: „Dort gibt es Tipps und Anregungen für die Berufswahl und professionelle Hilfe bei der Vermittlung einer Ausbildungsstelle. Wer noch unsicher ist und sich erst ausprobieren möchte, bekommt auch Hilfe, einen Praktikumsplatz zu finden.“

Die Berufsberater und Berufsberaterinnen beraten Jugendliche individuell anhand ihrer Talente und Interessen über Wege in den Beruf. Gemeinsam werden Stärken und dazu passende Berufsfelder ermittelt, Unterstützung bei Bewerbungen geleistet und zu Alternativen beraten, wenn sich der Traumberuf nicht realisieren lassen sollte. Außerdem informieren sie über Fördermöglichkeiten und helfen dabei, einen Ausbildungsplatz zu finden.

Termine für die Berufsberatung gibt es telefonisch unter 0800 4 5555 00 (Der Anruf ist gebührenfrei.). Auf Wunsch kann auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart werden. Unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neumuenster/content/1533747078750 steht, wie es geht.

Wer aktuell oder für 2025 noch auf der Suche ist, sollte sich den folgenden Termin merken: Das Team der Berufsberatung lädt am 12. September 2024 von 10.00 bis 14.00 Uhr in die Jugendberufsagentur Neumünster in die Brachenfelder Str. 45 zum „Aktionstag Ausbildung 2024“ ein.

Das Angebot der JBA am Tag der Ausbildung beinhaltet: Berufe zum Anfassen und Entdecken – 26 Betriebe aus der Region zeigen ihre An-gebote. Eine Ausstellerliste findet ihr hier: https://www.jba-nms.de/

 Expertinnen und Experten der JBA und der Berufsberatung stehen für persönliche Gespräche, Informationen und Tipps rund um das Thema Ausbildung zur Verfügung.

 Die Industrie- und Handelskammer zu Kiel sowie die Handwerkskammer Lübeck und die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein zeigen als Partner am Ausbildungsmarkt ihre Unterstützungsangebote.

 Der Paritätische bietet als Träger von Freiwilligendiensten entsprechende Einblicke und Informationen.

 Die Nutzung von VR-Brillen bietet realistische Einblicke in die Welt der Berufe.

Überraschungen sind eingeplant und bieten Besuchern und Besucherinnen die Möglichkeit, sich entspannt über das Thema Ausbildung und/oder Alternativen auszutauschen.

Steiger appelliert auch an die Ausbildungsbetriebe: „Jeder junge Mensch auf Ausbildungssuche ist eine potenzielle Fachkraft von morgen. Deshalb darf keiner verloren gehen! Nicht nur die Zeugnisnoten sind ein Einstellungskriterium. Auch Engagement in Hobbies, Ehrenämtern oder gesammelte Erfahrungen in Praktika geben Aufschluss über Interessen und Motivation. So finden Sie gute und motivierte Nachwuchskräfte. Meine Bitte: Nehmen Sie vor einer Ab-sage Kontakt zum gAG-S auf. Die Experten und Expertinnen dort können über Möglichkeiten einer Unterstützung während der Ausbildung beraten.“

Telefonisch ist der gAG-S erreichbar unter der kostenfreien Service-Nummer: 0800 4 5555 20.

Rein rechnerisch gibt es zurzeit 1,9 offene Berufsausbildungsstellen je unversorgtem Bewerber bzw. unversorgter Bewerberin. Das Angebot ist vielfältig und reicht von Berufen im Handel, in einem breiten kaufmännischen Spektrum, in Hotel und Gastronomie, im Handwerk und in vielen weiteren beruflichen Feldern.



Der regionale Arbeitsmarkt in der Stadt Neumünster

 sind im August 3.881 Menschen arbeitslos gemeldet – 89 mehr als im Juli (plus 2,3 Pro-zent) und 174 mehr als vor einem Jahr (plus 4,7 Prozent),

 beträgt die Arbeitslosenquote im August 8,8 Prozent. Im Juli und vor einem Jahr lag sie bei 8,6 Prozent.

 wurden dem gAG-S im August 195 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet

– 32 mehr als im Juli (plus 19,6 Prozent) und 35 mehr als vor einem Jahr (plus 21,9 Prozent).