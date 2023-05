Veröffentlicht am 24.05.2023

Norderstedt (em) Der BDS Nord trifft sich jeden 1. Donnerstag im Monat zu Unternehmergesprächen am Mittagstisch. Am Donnerstag, 01.Juni 2023 begrüßt der BDS einen besonderen Gast. Die Norderstedter Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder wird sich mit den Unternehmern zu aktuellen Themen austauschen.



Interessierte auch Nichtmitglieder des BDS sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter info@bds-nord.de



Unternehmergespräche am Mittagstisch

Donnerstag 01. Juni 2023

12.30 Uhr

Zwutschkerl Alm

Gutenbergring 30a

22848 Norderstedt