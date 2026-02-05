Veröffentlicht am 05.02.2026

KIEL. Bereits zum neunten Mal verleiht die Landesregierung in diesem Jahr den Digitalisierungspreis Schleswig-Holstein für herausragende Projekte und Vorhaben im Bereich der Digitalisierung. Digitalisierungsminister Dirk Schrödter gab heute (am 3. Februar) den Startschuss für das Bewerbungsverfahren. Der Preis ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert.

"Die digitale Transformation ist eine Gemeinschaftsaufgabe und betrifft sämtliche Lebens- und Arbeitsbereiche. In Schleswig-Holstein gehen wir mit großen Schritten voran – dies ist vor allem den zahlreichen kreativen Köpfen in den heimischen Unternehmen und Initiativen zu verdanken. Als Landesregierung haben wir die Grundlagen und das Fundament geschaffen, dass sich bei uns ein Innovationsraum für digitale Ideen mit einem starken Netzwerk und stetig wachsenden Ökosystem entwickeln konnte. Die Akteure – Start-ups ebenso wie die zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen – leisten einen wichtigen Beitrag zum digitalen Schleswig-Holstein", sagte Minister Schrödter. "Mit dem Digitalisierungspreis würdigen wir das große Engagement und herausragende Projekte in der Wirtschaft, Bildung, Verwaltung und Gesellschaft. Von virtuellen Reisen, über Schüttgutanalysen bis hin zu individuellen, digitalen Buchempfehlungen – die Vielfalt der Preisträger in den vergangenen Jahren verdeutlicht den Spirit und die Innovationskraft in unserem Land. Die Preise haben den Projektideen bei der Umsetzung einen zusätzlichen Schub verliehen. Ich freue mich sehr auf die neuen Bewerbungen."

Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der Landesregierung sowie von externen Institutionen und Verbänden entscheidet über die Prämierung der besten Projekte. Ausgezeichnet werden können Unternehmen, Vereine, Verbände, Initiativen und Institutionen, die zum Beispiel digitale Technologie einsetzen, um Probleme zu lösen, oder die andere mit ihrem digitalen Dienst unterstützen.

Chancen auf einen Sonderpreis haben außerdem Projekte, die sich an Green-IT-Leitlinien orientieren, insbesondere solche, die nachhaltige digitale Infrastrukturen vorantreiben oder durch Green-Coding-Ansätze zur Ressourceneffizienz und Umweltfreundlichkeit in der Softwareentwicklung beitragen.

Noch bis zum 30. April können Projekte eingereicht werden. Der Digitalisierungspreis 2026 wird voraussichtlich im September verliehen. Weitere Informationen zu den Unterlagen und Bewertungskriterien unter: www.schleswig-holstein.de/digitalisierungspreis