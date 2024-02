Veröffentlicht am 28.02.2024

KIEL. Bereits zum siebten Mal verleiht die Landesregierung in diesem Jahr den Digitalisierungspreis Schleswig-Holsteins für herausragende Projekte und Vorhaben im Bereich der Digitalisierung. Digitalisierungsminister Dirk Schrödter gab heute (26. Februar) den Startschuss für das Bewerbungsverfahren. Der Preis ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert.

"Mit dem Digitalisierungspreis würdigen wir das große Engagement und den Innovationsgeist der Akteure, die einen Beitrag zum digitalen Schleswig-Holstein leisten", sagte Minister Schrödter in Kiel. Die digitale Transformation sei eine Gemeinschaftsaufgabe, sie betreffe sämtliche Lebensbereiche und höre nicht an den Landesgrenzen auf. "Die Preisträger in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass wir zahlreiche kreative Köpfe im Land haben, die innovative digitale Projekte entwickeln und umsetzen. Die Preise haben ihren Ideen einen zusätzlichen Schub verliehen, ihre Projekte bekannter gemacht und die Digitalisierung in Schleswig-Holstein vorangetrieben. Ich freue mich sehr auf die neuen Bewerbungen."

Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der Landesregierung sowie von externen Institutionen und Verbänden entscheidet über die Prämierung der besten Projekte. Ausgezeichnet werden können Unternehmen, Vereine, Verbände, Initiativen und Institutionen, die zum Beispiel digitale Technologie einsetzen, um Probleme zu lösen, oder die andere mit ihrem digitalen Dienst unterstützen. Ebenso Chancen haben Projekte, die in Kooperation mit anderen Bundesländern oder den nordischen Ländern wie Dänemark Schweden, Norwegen oder Finnland umgesetzt werden und die in ihrem Vorhaben beispielsweise den Datenschatz des Open Data-Portals des Landes nutzen.

Ausgezeichnet werden die ersten drei Plätze mit folgenden Preisgeldern: 1. Preis: 25.000 Euro, 2. Preis: 15.000 Euro, 3. Preis: 10.000 Euro. Einsendefrist ist der 26. Mai 2024. Die Digitalisierungspreise 2024 werden am 17. September in Lübeck verliehen. Weitere Informationen zu den Unterlagen und Bewertungskriterien finden Sie unter: https://schleswig-holstein.de/digitalisierungspreis