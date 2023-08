Veröffentlicht am 01.08.2023

Kiel (em) Zum Start des Ausbildungsjahres am 1. August 2023 haben die Industrie- und Handelskammern Flensburg, Kiel und Lübeck 7.238 neue Ausbildungsverträge in den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen eingetragen. Das sind 18 (0,25 Prozent) mehr als im Vorjahr. Das Ergebnis knüpfte an den leicht positiven Trend vom Beginn des Ausbildungsjahres 2022 an: Vor einem Jahr hatten sich nach einigen Rückgängen erstmals wieder mehr Menschen in Schleswig-Holstein für eine duale Ausbildung entschieden als im Vorjahr.

„Uns fehlen leider weiterhin junge Menschen, die sich nach dem Schulabschluss für eine duale Ausbildung entscheiden. Daher müssen wir unsere Anstrengungen beim Ausbildungs-Marketing weiter ausbauen“, sagt Hagen Goldbeck, Präsident der IHK Schleswig-Holstein. „Dazu gehören das Engagement der Ausbildungsbetriebe, mehr Nachwuchs zu gewinnen, aber auch die Unterstützung der Unternehmen durch die IHKs in Schleswig-Holstein auf Landes- und Bundesebene.“

Für Spätentschlossene ist es auch nach dem 1. August möglich, einen Ausbildungsplatz zu finden. Derzeit sind den Angaben der Agentur für Arbeit zufolge noch viele Ausbildungsstellen unbesetzt, die Chancen für Schulabsolventen stehen gut. Allein im Jahr 2022/3 haben Unternehmen in Schleswig-Holstein 18.406 Ausbildungsstellen zur Verfügung gestellt. Das ist der höchste Wert seit 2018/2019. „Nutzen Sie die Chance und starten Sie eine duale Ausbildung, um den Grundstein für Ihre berufliche Karriere zu legen“, ermutigt Goldbeck alle Ausbildungssuchenden. „Die Unternehmen freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Viele bieten auch Praktika an, damit Berufseinsteiger eine fundierte Wahl treffen können.“

Besonders groß ist die Nachfrage der Betriebe laut Agentur für Arbeit im Bereich Handel, Verkauf und Dienstleistungen sowie im Bereich Lager/Logistik. Aber auch in den Bereichen der Kaufleute im Büromanagement, im Groß- und Außenhandel sowie in technischen Berufen fehlen Nachwuchskräfte. Im Energiewendeland Schleswig-Holstein spielen die technischen Berufsfelder wie Elektroniker für Betriebstechnik und Mechatroniker eine entscheidende Rolle. Sie werden noch an Bedeutung zunehmen, um die Energiewende zu realisieren.

Hagen Goldbeck sieht die IHK Schleswig-Holstein ebenfalls in der Pflicht, Betriebe zu unterstützen, und betont die bisherige Reichweite der im Frühjahr gestarteten bundesweite IHK-Ausbildungskampagne „Jetzt #könnenlernen“, die jungen Menschen die Möglichkeiten und Chancen der dualen Ausbildung aufzeigt. „Diese Kampagne ist die erste bundesweite Aktion aller 79 IHKs. Sie ist eine Einladung an alle Schülerinnen und Schüler, Schulabbrecher oder Umsteiger, das Lebensgefühl der Ausbildung zu entdecken, und soll im ganzen Land Bewusstsein für das Thema Ausbildung schaffen. Nur so können wir dabei helfen, Betriebe und Fachkräftenachwuchs zusammenzubringen“, so der Präsident. Neun echte Auszubildende füllen die Kampagne auf vielen Kanälen und laden andere Azubis zum Mitmachen ein. Auch Betriebe sind mit Werbemittelpaketen, Aktionen und Challenges involviert. Mehr zur Kampagne erfahren Sie hier: www.ausbildung-macht-mehr-aus-uns.de