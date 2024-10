Veröffentlicht am 22.10.2024

Kiel - Das Projekt SMILE24 hat den Deutschen Mobilitätspreis 2024 erhalten. Es hat die Jury in der Kategorie „Praxisbeispiele“ überzeugt. Am Montag, 21. Oktober 2024, überreichte Bundesverkehrsminister Volker Wissing Dennis Fiedel, Leiter des Bereichs Fahrgastmarkt bei der NAH.SH GmbH, den Preis.

„Mit einem flexiblen, zugänglichen Nahverkehrsdienst bringt SMILE24 Mobilität auch in abgelegene Regionen und leistet so einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende im ländlichen Raum“, hieß es in der Begründung zur Preisvergabe.

Schleswig-Holsteins Verkehrs- und Tourismusminister Claus Ruhe Madsen freute sich über die besondere Auszeichnung aus Berlin: „SMILE24 ist das deutschlandweit umfangreichste ÖPNV-Angebot im ländlichen Raum und in dieser Form ein echtes Novum. Davon profitieren die Menschen, die dort wohnen und auch millionenfach Menschen, die die Region besuchen. Umso schöner, wenn das bundesweit Beachtung findet und SMILE24 zu einem Vorreiter für Mobilität macht.“

NAH.SH-Geschäftsführer Dr. Arne Beck: „SMILE24 zeigt, wie der Nahverkehr in ländlichen Regionen in Zukunft aussehen kann, wenn wir über die bestehenden Systeme hinausdenken und neue Wege gehen. Der Deutsche Mobilitätspreis ist eine tolle Anerkennung für diese Leistung, die nur durch das gute Zusammenwirken vieler engagierter Partner*innen möglich ist.“