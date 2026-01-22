Veröffentlicht am 22.01.2026

Brunsbüttel. Auf ihrer Jahresmitgliederversammlung haben die Mitglieder der Wirtschaftsrat-Sektion Dithmarschen Sven Voß einstimmig zum neuen Sektionssprecher gewählt. Er folgt damit Knut Frisch, der altersbedingt nicht erneut kandidiert hatte. Sven Voß, der qua Amt auch Mitglied im erweiterten Landesvorstand des Wirtschaftsrates in Schleswig-Holstein wird, ist neben seiner Tätigkeit für die Schleswig-Holstein Netz GmbH Aufsichtsratsvorsitzender der Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH sowie Fraktionsvorsitzender der CDU in Albersdorf.

Nach seiner Wahl sagte Sven Voß: „Wir stehen wirtschaftlich an einem Wendepunkt. Jetzt braucht es Klarheit, Zusammenarbeit und Entschlossenheit in der Umsetzung. Für mich ist dabei eine Stärkung des Unternehmertums entscheidend. Für dessen Interessen will ich mich im Rahmen des Wirtschaftsrates als Vermittler zwischen Wirtschaft und Politik in der Sektion Dithmarschen einsetzen. Meine langjährige ehrenamtliche politische Tätigkeit in unterschiedlichen Ämtern und mein Einblick in verschiedene Unternehmen sind dafür eine gute Basis.“

Als weitere Mitglieder des Vorstandes der Sektion wurden erneut gewählt: Mark Helfrich MdB (CDU/CSU-Bundestagsfraktion), Hans Helmut Schramm (Geschäftsführender Gesellschafter, Schramm Group GmbH & Co. KG) und Prof. Dr.-Ing. Thomas Wiemers (Vizepräsident für Forschung, Entwicklung & Technologietransfer, Fachhochschule Westküste).

Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Christian Fetter (Manager Port Operations, Sartori & Berger GmbH & Co. KG) und Olaf Hiel (Regional Public Affairs, Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH & Co. oHG)