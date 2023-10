Veröffentlicht am 04.10.2023

Kiel (em) In der heutigen Anhörung des Wirtschaftsausschusses des Landtages haben sich Unternehmen, Verbände und die Industrie- und Handelskammern (IHKs) für einen verstärkten Einsatz von Recyclingbaustoffen ausgesprochen. Sie fordern, den politischen Willensbekundungen auch Taten folgen zu lassen. Denn nach wie vor ist der Einsatz von Recyclingbaustoffen bei öffentlichen und privaten Bauvorhaben sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau unzureichend.

„Trotz der offensichtlichen Vorteile hakt es derzeit bei der praktischen Umsetzung“, sagt der Präsident der IHK Schleswig-Holstein, Hagen Goldbeck. Er kritisiert, dass das von den IHKs gemeinsam mit dem Umwelt- und dem Verkehrsministerium und der Entsorgungswirtschaft initiierte Projekt zum Einsatz von Recyclingbaustoffen im Landestraßenbau kürzlich abgebrochen wurde: „Wenn wir es noch nicht einmal schaffen, den Einsatz von Recyclingbaustoffen im Rahmen eines Pilotprojektes erfolgreich umzusetzen, wird sich die Verwendung in der Breite nicht durchsetzen können. Wir appellieren daher an die Landesregierung, dass Sie sich konsequent für den verstärkten Einsatz von Recyclingbaustoffen im Hoch- und Tiefbau einsetzt. Nur so wird sie ihren selbst gesetzten Zielen aus dem Koalitionsvertrag für einen vermehrten Einsatz von Recyclaten gerecht. Bauindustrie und Recyclingwirtschaft stehen weiterhin bereit, Recyclingbaustoffe in der geforderten Qualität und Menge bereitzustellen. Die kürzlich in Kraft getretene Ersatzbaustoffverordnung bietet die dafür notwendige rechtliche Grundlage.“

Dabei lägen die Vorteile für den Einsatz von Recyclingbaustoffen auf der Hand: Der Rückfluss von (Bau-)Stoffen in den Material- und Wirtschaftskreislauf und das regionale Recycling spart Ressourcen und Energie, senkt Kosten, reduziert CO2-Emissionen und schont die begrenzt vorhandenen Deponiekapazitäten.