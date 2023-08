Veröffentlicht am 31.08.2023

Kiel (em) Mit mehr als 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmern feierte das Forum Wirtschaftsschutz Schleswig-Holstein am 30. August 2023 in der IHK zu Kiel Premiere. Der Informations- und Netzwerk-Tag machte deutlich, wie elementar die Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen gegenüber Bedrohungen der IT-Sicherheit und kritischen Infrastruktur durch Spionage und Sabotage ist.

Besonders Mittelständler und kleine Unternehmen seien von Cyberangriffen betroffen, so Knud Hansen, Vizepräsident der IHK Schleswig-Holstein: „Die dynamische Situation erfordert von uns allen ein hohes Maß an Sensibilität und ständige Anpassung, um den Schutz unserer Unternehmen und unserer freien Gesellschaftsordnung zu gewährleisten.“ Angesichts oft existenzbedrohender Folgen von Cyberattacken betonte Hansen: „IT-Sicherheit ist Chefsache, und es gibt sie nicht zum Nulltarif!“ Er sprach sich für eine stärkere Vernetzung von Staat, Verwaltung und Wirtschaft im Sinne der Sicherheitspartnerschaft aus.

Ähnlich äußerte sich Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack: „Es ist wichtig, dass wir uns alle im Bereich der IT-Sicherung gut aufstellen und schützen. Das gilt für Unternehmen genauso wie für Politik und Verwaltung. Wir müssen uns den Bedrohungen für unsere IT stellen. Unser Verfassungsschutz befasst sich mit elektronischen Angriffen in einer globalen Welt. Unsere Landespolizei ahndet Cyberstraftaten an insgesamt acht Standorten. Die Kolleginnen und Kollegen aus der Cybercrime-Einheit sind fachlich hochqualifiziert und jederzeit ansprechbar. Der heutige Tag trägt zur weiteren Aufklärung und Sensibilisierung bei. Das ist eins der Ziele unserer Sicherheitspartnerschaft.“

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, sich aktiv mit Prävention, Sensibilisierung und Schutzmaßnahmen im Ernstfall auseinanderzusetzen. Besonderen Eindruck hinterließen unter anderem die Live-Hacking-Demonstrationen von Sicherheitsexperte Sebastian Schreiber (SySS GmbH), der aufzeigte, wie leicht IT-Netze kompromittiert werden können. Erfahrungsberichte von Cyberattacken auf Unternehmen und Institutionen, darunter auch die IHK-Organisation, gaben praxisnahe Einblicke über mögliche Schäden und Auswirkungen.

„Die erfolgreiche Premiere des Forums Wirtschaftsschutz hat gezeigt, wie wichtig es ist, die Sicherheitsmaßnahmen unserer Unternehmen und Organisationen kontinuierlich zu stärken“, sagte Thomas Balk, Referent für die Digitale Wirtschaft bei der IHK zu Kiel. „Auch in Zukunft wird das Forum eine Plattform für Diskussionen und Initiativen im Bereich des Wirtschaftsschutzes bieten.“