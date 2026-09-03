Veröffentlicht am 03.09.2026

Lübeck.Die Dynamik von Innovationstätigkeiten im Mittelstand hängt von vielen Faktoren ab. Auf dem von der IHK zu Lübeck und der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) gemeinsam organisierten ersten Innovationstag Lübeck am Donnerstag, 17. September 2026, stehen praxisorientierte Hilfestellungen und die Entwicklung marktfähiger Lösungen in konkreten Schritten für kleine und mittlere Unternehmen im Mittelpunkt.

Kooperationen sind vor allem für kleine und mittlere Unternehmen essentiell, um Innovationsvorhaben zu entwickeln und zu realisieren. Der Austausch von Know-how und Praxiserfahrungen in thematisch aufgestellten Netzwerken stellt heraus, wo Synergien möglich sind. Mitwirkende der Veranstaltung sind unter anderem FAB LAB Lübeck – die offene Hightech-Werkstatt, Zentrum für Transfer und Austausch der Universität zu Lübeck, Technische Hochschule Lübeck, Patentanwälte Hemmer Lindfeld Frese Partnerschaft mbB, IHK zu Lübeck und WTSH GmbH. „Raus aus der Innovationssackgasse: Mut statt Absicherung und Perfektion“ lautet der Titel des Key Note-Vortrags von Dr. Babette Sonntag. Die „Innonautin“ und Head of Innovation Management der Stadtwerke Lübeck Digital GmbH hilft visionären Gründerinnen und Gründern mit japanisch inspirierten Methoden zu klarer Fokussierung und gibt greifbare Handlungsempfehlungen.

Auf dem Programm stehen außerdem kurze Impulse zu den Themen:

Digitalisierung voranbringen: Beratung zur digitalen Transformation

voranbringen: Beratung zur digitalen Transformation Fördermittel gezielt nutzen: Finanzierungsmöglichkeiten im Überblick

gezielt nutzen: Finanzierungsmöglichkeiten im Überblick Werte sichern: Schutz durch Patente , Marken und Designs

, Marken und Designs KI praxisnah einsetzen: Unterstützung beim Einstieg und Ausbau

praxisnah einsetzen: Unterstützung beim Einstieg und Ausbau Energieeffizienz als Wettbewerbsvorteil: Wege zur klimaneutralen Transformation

Die Teilnahme am Innovationstag Lübeck in der IHK zu Lübeck, Fackenburger Allee 2, 23554 Lübeck, am Donnerstag, 17. September 2026, 14 bis 17.30 Uhr, ist kostenfrei. Anmeldung und Informationen zum Programm gibt es im Internet: Innovationstag Lübeck – Ideen erfolgreich in den Markt bringen - IHK Schleswig-Holstein