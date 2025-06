Veröffentlicht am 17.06.2025

Eckernförde. Am 24. September 2025 findet in Eckernförde der erste kommunale Fachkongress Mobilität in Schleswig-Holstein statt. Er richtet sich an schleswig-holsteinische Städte, Gemeinden, Kreise und Ämter und gleichermaßen an Haupt- und Ehrenamt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Das Programm beinhaltet unter dem Motto „Mobilität in Kommunen: anderer Blick – bessere Planung“ neben zwei Vorträgen insgesamt fünf Fachforen sowie eine Exkursion. Die Bandbreite der Themen reicht von professionellem Umgang mit dem emotional besetzten Thema Mobilität über Orientierung für Blinde und Sehbehinderte, nachhaltige Mobilitätsplanung und Mobilitätsberatung für Bürgerinnen und Bürger bis hin zu Mobilität von Kindern und Jugendlichen. Veranstalter ist das mobiliteam by NAH.SH, die zentrale Anlaufstelle für alle Kommunen rund um nachhaltige Mobilität in Schleswig-Holstein. Anmeldung unter https://mobiliteam.nah.sh/kongress/