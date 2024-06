Veröffentlicht am 18.06.2024

Reinfeld (em) Bereits zum vierten Mal lädt der Golfclub Reinfeld in Kooperation mit dem HanseBelt e.V. für Sonnabend 27. Juli 2024 zum gemeinsamen Golfturnier im Hansebelt. „Freude haben und Freude teilen“ lautet wieder das Motto dieser Veranstaltung, denn der Erlös ist für die Förderung einer guten Sache in der Region vorgesehen. Teilnehmen können Golferinnen und Golfer jedweden Handicaps, Mitglieder des Golf Club Reinfeld sowie Mitglieder des HanseBelt e.V. und deren Freunde.

Das Startgeld beträgt 50 Euro pro Person. 80 Prozent davon gehen in diesem Jahr als Spende an die Bürger-Stiftung Stormarn – Stiftung Kinder und Jugendliche in Stormarn, die Kinder und Jugendliche unterstützt, die es etwas schwerer haben und aus benachteiligten Verhältnissen kommen.

Mitmachen! Termin blocken und jetzt anmelden!

Das Golf-Turnier wird am Sonnabend, 27. Juli 2024 über neun Bahnen, Handicap relevant, nach Stableford ausgetragen. Die Teilnehmerzahl ist auf 36 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschränkt. Der Kanonenstart ist auf 10.30 Uhr festgelegt. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich bis Donnerstag, 25. Juli 2024, 12 Uhr, bei der Geschäftsstelle des Golfclubs Reinfeld e. V., Binnenkamp 29, 23858 Reinfeld, Telefon: (04533) 610308 oder per E-Mail: info@golfclub-reinfeld.de. Zur Siegerehrung gibt es ein gemeinsames Essen. Parallel zum Turnier gibt es wieder ein Schnuppergolfen für Nichtgolfer. Informationen gibt es ebenfalls in der Geschäftsstelle.