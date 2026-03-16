Veröffentlicht am 16.03.2026

Lübeck. Vor 25 Jahren informierten sich Schülerinnen zum ersten Mal beim deutschlandweiten Girls’ Day über Männerberufe. Zu diesem Jubiläum hat sich die IHK zu Lübeck etwas Besonderes einfallen lassen: Sie bietet den Teilnehmerinnen exklusive Einblicke in die Welt weiblicher Führungskräfte.

Ziel des Girls’ Day-Angebots „Ich werde Chefin!“ am Donnerstag, 23. April 2026, ist es, Mädchen frühzeitig für unternehmerisches Denken zu begeistern. Für Schülerinnen ab 13 Jahren sind Anmeldungen ab sofort bis Freitag, 10. April 2026, möglich.

„Unser Angebot richtig sich an Mädchen, die neugierig darauf sind zu erfahren, wie es ist, Chefin zu sein“, sagt Projektleiterin Annette Preikschat. Bei der IHK ist sie Referentin für Innovation und Technologie – Bereichen, in denen vor wenigen Jahren in der Mehrzahl Männer tätig waren. “Sechs Frauen geben den Schülerinnen spannende Einblicke in die Chefetage. Sie lernen echte Vorbilder kennen, Frauen, die ihren Weg gegangen sind und darüber berichten werden, wie sie den Weg an die Spitze geschafft haben.”

Im Dialog mit den Chefinnen erfahren die Teilnehmerinnen, wie sie Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen. Sie hören Geschichten aus dem echten Leben, mit allen Höhen, Tiefen und Erfolgen. “Vor allem bekommen die Schülerinnen Tipps, wie sie ihre eigenen Stärken erkennen und mutig ihren Weg gehen, denn Chefin werden ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Mut und Ausdauer”, so Preikschat.

Als Chefinnen hat die IHK sechs erfolgreiche Unternehmerinnen gewonnen:

Daniela Torweihe, GUMO Technische Gummi-Formartikel GmbH, Geesthacht,

Jeanette Rouvel, SPI GmbH, Ahrensburg,

Anna Lena Blanke, TIA Technologien zur Industrie-Abwasser-Behandlung GmbH, Breitenfelde,

Jen Martens, ŌMAKA Naturkosmetk, Sandesneben,

Nina Dietze, Die Reederin, Lübeck, und

Cara Ammann, softletics, Bern.

Der Aktionstag beginnt um 10 Uhr in der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck, Fackenburger Allee 2 in 23554 Lübeck. Zur Anmeldung geht es hier: www.ihk.de/sh/girls-day-luebeck