Veröffentlicht am 17.09.2024

Kiel - Kaum haben diesen Herbst mehrere Hunderttausend Azubis ihre Ausbildung begonnen, startet schon die Bewerbungsphase für die nächste Generation. Die 79 IHKs und die DIHK begleiten diesen wichtigen Zeitraum für die Mitgliedsunternehmen erneut mit einer groß angelegten, bundesweiten Werbekampagne samt innovativen Maßnahmen und frischen Social-Media-Ads.

Mit Botschaften wie „Wir demonstrieren jeden Tag. Unsere Stärken.“, „Worin wir richtig gut sind? Im Immerbesserwerden.“ und „Unser Berufsziel: Mehr Sein als Schein.“ machen die IHKs bundesweit erneut auf die Vorteile der dualen Berufsausbildung aufmerksam. Die Botschaften zielen darauf ab, junge Menschen und deren Familien für eine berufliche Zukunft zu begeistern, die in diesem Jahr wieder zahlreiche offene Ausbildungsplätze bereithält. Feyza Özkan, Auszubildende Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung bei DACHSER SE in Neumünster, weiß genau, wieso sie sich für eine Ausbildung entschieden hat: „Eine Ausbildung bietet so viel mehr als ein Studium, und die meisten Jugendlichen werden in der Schule ausschließlich aufs Studium vorbereitet. Ich wusste beispielsweise durch meinen Nebenjob, dass ich direkt in die Praxis will. Ich liebe es zu arbeiten! Und das will ich mit #könnenlernen rüberbringen.“

Im Mittelpunkt der diesjährigen Kampagne steht eine Kombination aus plakativer Außenwerbung und digitalen Formaten. Großplakate werden an zahlreichen Orten um digitale Screens in Bahnhöfen oder Einkaufszentren ergänzt. Zu sehen sein wird auch Luca-Noel Ferner, Auszubildender zum Kaufmann für Büromanagement bei der IHK zu Kiel. Er hat sich für eine Ausbildung entschieden und für die Kampagne begeistern lassen: „Arbeiten macht einfach mehr Spaß als Studieren. Außerdem verdiene ich direkt Geld beim Lernen, das habe ich beim Studium nicht – und wer hätte nicht gerne ein eigenes Plakat im Rahmen einer Kampagne?“

Ein weiteres Highlight der diesjährigen Kampagne ist der Einsatz von Bäckertüten als Werbemedium in ländlichen Regionen. Mit dem Claim „Endlich selbst was gebacken bekommen. In einem von 250 Ausbildungsberufen.“, wollen die IHKs auch in weniger dicht besiedelten Gebieten das Bewusstsein für die duale Berufsausbildung stärken. Die bedruckten Bäckertüten werden millionenfach in die Hände potenzieller Azubis und ihrer Familien gegeben – direkt im Alltag.

Begleitet wird die Außenwerbung durch einen digitalen „Flight“ auf jugendrelevanten Social-Media-Kanälen, um das „Lebensgefühl Ausbildung“ direkt in die Lebenswelten junger Menschen zu tragen. Paul Haase, Auszubildender Mechatroniker im Bereich Windenergie bei der Deutschen Windtechnik AG und ein weiteres Gesicht der Kampagne, ergänzt: „Jetzt liegt unser Fokus auf Jugendlichen, aber wir können uns gut vorstellen, auch Inhalte zu produzieren, die Lehrkräfte oder Quereinsteiger für den Lehrberuf als Zielgruppe haben. Quereinsteiger bringen oft genau die Praxiserfahrung aus einem Beruf mit, die die Schüler als Vorbild brauchen.“

Seit dem Kampagnenstart im März 2023 begeistern bisher 20 echte Auszubildende Tausende Followerinnen und Follower. Die Clips auf dem TikTok-Kanal „die.Azubis“ haben bereits mehrere hundert Millionen Views gesammelt. Mit mehr als 50.000 Abonnenten ist die Kampagne ein voller Erfolg und motiviert die Fachkräfte von morgen, sich auf das Abenteuer Ausbildung einzulassen.

Zusätzlich zur Außenwerbung und den Social-Media-Aktivitäten setzen die IHKs weiterhin auf regionale Aktionen wie Beratungsangebote und Azubi-Messen. Björn Ipsen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schleswig-Holstein, betont: „Es ist eine Mitmach-Kampagne: Unternehmen sind dabei wichtige Partner, um das positive Lebensgefühl Ausbildung zu verbreiten. Wir laden alle Ausbildungsbetriebe dazu ein, Botschaften und Motive für ihr Ausbildungsmarketing zu verwenden. Die IHKs stellen das Material gern zur Verfügung. Mit der Kampagne wollen wir nicht nur ein neues Bewusstsein für die Bedeutung der Ausbildung schaffen, sondern auch aktiv dazu beitragen, junge Menschen und Betriebe zusammenzubringen.“

Diese Auszubildenden aus Schleswig-Holstein sind für die Kampagne aktiv: