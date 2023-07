Veröffentlicht am 25.07.2023

Kiel (em) Schleswig-Holstein nimmt einen weiteren Schritt auf dem Weg hin zum Klimaneutralitätsnetz. Am 10.Juli erteilte das Landesamt für Umwelt (LfU) dem Übertragungsnetzbetreiber TenneT die zweite und damit finale Teilgenehmigung für die Suedlink-Konverterstation am Standort Brunsbüttel. Damit liegen TenneT nun die Genehmigungen für den Bau sowie den Betrieb der Umrichteranlage vor.



Der Netzbetreiber kündigte an, zu Beginn des kommenden Jahres mit den Bauarbeiten beginnen zu wollen. Bis dahin würden weitere vorbereitende Maßnahmen getroffen werden. Mit der Konverterstation soll die Übertragungsleitung SuedLink an das schleswig-holsteinische Verteilnetz angeschlossen werden. Mit rund 700 Kilometern Länge und vier Gigawatt Übertragungskapazität ist SuedLink das größte Infrastrukturvorhaben der Energiewende in Deutschland. Die Leistung entspricht etwa vier Atomkraftwerken. Rechnerisch können damit rund zehn Millionen Haushalte mit Strom versorgt werden.





Energiewendeminister Tobias Goldschmidt begrüßte den Projektfortschritt und bedankte sich bei der Genehmigungsbehörde und dem Netzbetreiber: "Energiewende bedeutet das Bohren dicker Bretter. Dazu gehört auch der stetige Genehmigungsfortschritt bei zentralen Infrastrukturprojekten für den Klimaschutz. Die zeitgerechte Fertigstellung von SuedLink ist eine der entscheidenden Stellschrauben für das Erreichen unserer Klimaziele. Jeder Fortschritt bei SuedLink ist eine gute Nachricht für die europäische Energiewende. Bereits 2037 soll das Stromnetz für ein klimaneutrales Deutschland stehen. Dieser ambitionierte Zeitplan gelingt nur mit hohem Commitment auf allen Ebenen: von der Politik, über die die Genehmigungsbehörden bis hin zu den Netzbetreibern. Wie es gehen kann, das kann man hier in Schleswig-Holstein beobachten.“





Hintergrund:





Um Gleichstromleitungen wie SuedLink an das bestehende Wechselstromnetz anzubinden, sind am Anfangs- und am Endpunkt der Leitung Konverter/Umrichter notwendig. Dort wird der Drehstrom in Gleichstrom umgewandelt und am anderen Ende von SuedLink umgekehrt.