Veröffentlicht am 01.08.2024

Kiel (em) Seit dem 1. August 2024 gibt es eine landesweite Dachmarke für On-Demand-Verkehr im echten Nor-den: NAHSHUTTLE. Das Land Schleswig-Holstein und die Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH) ermöglichen Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein durch ein einheitliches, zentralisiertes System, On-Demand-Verkehr bei sich einzurichten. Die NAH.SH hat Anfang 2024 eine Software beschafft, um dieses Vorhaben zu realisieren. On-Demand-Shuttles dienen als Ergänzung zu Bahn und Bus – zum Beispiel abends und nachts oder dort, wo nur selten Busse fahren. Sie können einfach per App oder telefonisch gebucht werden. Bisher nutzen schon mehr als 40.000 Menschen in Schleswig-Holstein die Buchungs-App.

Mit einem detaillierten und sorgfältig entwickelten Leitfaden zur Einrichtung von On-Demand-Verkehr in Schleswig-Holstein bekommen Kreise und kreisfreie Städte auf Nachfrage ein praktisches und fundiertes Werkzeug an die Hand und werden Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess der Planung, Implementierung und Verwaltung der NAHSHUTTLEs geführt. Von der Festlegung des Bediengebiets über die Nutzung der landesweiten On-Demand-App bis hin zu Betriebsfragen und Marketingstrategien deckt dieser Leitfaden alle relevanten Aspekte ab.

Im Rahmen von Pilotprojekten haben das Land Schleswig-Holstein, die NAH.SH und die Kreise Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und das Amt Süderbrarup bereits erfolgreiche On-Demand-Verkehrsprojekte getestet. Seit dem ersten Betriebstag im August 2021 sind die eingesetzten NAHSHUTTLEs insgesamt mehr als 160.000 Mal unterwegs gewesen. Dieses Mobilitätsangebot soll nun mit dem Engagement weiterer Kreise und kreisfreier Städte auf neue Regionen ausgeweitet werden.

Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide: „Die Mobilitätsbedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger verändern sich ständig. Vor allem in den ländlichen Gebieten unseres Flächenlandes besteht ein wachsender Bedarf an modernen Beförderungslösungen. Der schleswig-holsteinische On-Demand-Verkehr NAHSHUTTLE ist eine interessante Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr: Er kann vorhandene Lücken schließen, die herkömmliche Verkehrssysteme oft nicht abdecken können. Das haben auch schon unsere Pilotprojekte gezeigt.“

„Gemeinsam können wir mit NAHSHUTTLE dazu beitragen, dass der öffentliche Nahverkehr in Schleswig-Holstein flexibler, zugänglicher und nachhaltiger wird – damit alle Schleswig-Holsteiner*innen unkompliziert von A nach B ohne eigenes Auto kommen. Mit On-Demand können wir das Transportangebot für die Fahrgäste ausweiten, ohne hierfür sofort große (und in dem Fall teure-re) Busse im festen Fahrplantakt unabhängig von der tagesaktuellen Nachfrage einsetzen zu müssen“, ergänzt Dr. Arne Beck, Geschäftsführer der NAH.SH.