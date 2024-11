Veröffentlicht am 20.11.2024

Kiel (em) Norddeutschlands größte B2B-Fachveranstaltung zum Thema Elektromobilität war am 20. November 2024 mit über 300 Teilnehmenden traditionell gut besucht. Das 12. Forum Elektromobilität fand wie gewohnt in der Kieler Wunderino Arena statt und bot unter dem Motto „Flaute oder Ruhe vor dem Sturm? Perspektiven der Elektromobilität“ ein abwechslungsreiches Programm: Neben 25 Fachvorträgen auf zwei Bühnen hatten Besucherinnen und Besucher auch Gelegenheit, sich in einer begleitenden Ausstellung zu Produkten, Dienstleistungen und Projekten aus den unterschiedlichen Themenfeldern der Elektromobilität zu informieren.

„Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Schleswig-Holstein ist mit seinem hohen Anteil an Erneuerbaren Energien prädestiniert dafür, grünen Strom auch im Verkehrssektor zu nutzen. Rein batterie-elektrisch angetriebene Fahrzeuge werden auf unseren Straßen zum Standard werden“, sagte Energiestaatssekretär Joschka Knuth.

Rund 20 Prozent der Fahrzeuge, die aktuell in Schleswig-Holstein zugelassen werden, haben einen Elektromotor (Stand 09/2024). Gleichzeitig schreitet der Ausbau der Ladeinfrastruktur bundesweit mit hoher Geschwindigkeit weiter voran. In Schleswig-Holstein verzeichnen wir derzeit 5.760 öffentliche Ladepunkte (Stand 09/24). Und damit einher geht auch ein enormer Zuwachs der installierten Ladeleistung in Schleswig-Holstein von mittlerweile mehr als 209.295 kW (Stand 07/24). „Von Flaute im Bereich der Elektromobilität kann also gar keine Rede sein“, sagte Jens Sandmeier, Leiter der Landeskoordinierungsstelle Elektromobilität. „Insgesamt hat die Entwicklung nach wie vor eine hohe Dynamik und das Angebot an innovativer Technik und an attraktiven Produkten wird immer umfangreicher. Es freut mich, dass wir diese positive Tendenz im diesjährigen Forum einmal mehr sichtbar machen konnten.“

Während der Veranstaltung teilten hochkarätige Köpfe aus Wissenschaft und Wirtschaft, Politik und Verwaltung praktische Erfahrungen und präsentierten Best-Practice-Beispiele. Neben konkreten Konzepten und Technologien wurden immer wieder auch strategische Ausblicke in die Zukunft präsentiert – unter anderem zu den Schwerpunkten Ladeinfrastruktur, Technologieentwicklung und Elektromobilität in Kommunen. Dabei konnten sich Besucher und Besucherinnen zum Beispiel über aktuelle Ladetechnik-Trends, neuartige Elektrisierungslösungen für den urbanen Raum oder laufende Forschungsvorhaben informieren.

Abgesehen von den breit gefächerten fachlichen Vortrags- und Ausstellungsinhalten bot das 12. Forum Elektromobilität auch Gelegenheiten zum vertiefenden Austausch mit Branchenexperten in entspannter Atmosphäre. „Es ist immer wieder ein echter Gewinn, im direkten Gespräch mit Expertinnen und Experten aus Unternehmen, Hochschulen, Politik und Verwaltung über konkrete Lösungen, vielversprechende Potenziale und neue Denkansätze zu diskutieren“, sagte Jens Sandmeier. „Diese Form der konstruktiven inhaltlichen Auseinandersetzung tut der gesamten Branche gut und bringt die Energiewende im Verkehr zuverlässig weiter voran.“

Organisiert wurde die Veranstaltung von der Landeskoordinierungsstelle Elektromobilität bei der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) sowie den Industrie- und Handelskammern Schleswig-Holsteins in Kooperation mit dem Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein. Umfassende und aktuelle Informationen rund um das Thema Elektromobilität in Schleswig-Holstein gibt es unter: www.emobilität.sh.