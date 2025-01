Veröffentlicht am 17.01.2025

Kiel. Schleswig-Holstein erlebt einen beeindruckenden Aufschwung in der Gründungslandschaft: Laut dem Next Generation Report 2024 des Startup-Verbandes und startupdetector ist die Zahl der Startup-Neugründungen in unserem Bundesland um 37 Prozent gestiegen. Mit insgesamt 74 neuen Startups – im Vergleich zu 54 im Vorjahr – belegt Schleswig-Holstein im bundesweiten Vergleich Platz 3 beim prozentualen Anstieg der Startup-Neugründungen und behauptet sich als einer der Top-Gründungsstandorte Deutschlands.

Auch bundesweit zeigen die Zahlen einen deutlichen Aufschwung: Insgesamt wurden 2024 in Deutschland 2.766 Startups gegründet – ein Anstieg von

11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit ist 2024 das bisher zweitstärkste Gründungsjahr nach dem Rekordjahr 2021.

„Das ist eine beeindruckende Entwicklung für die schleswig-holsteinische Startup-Landschaft. Denn trotz globaler Krisen und einem wirtschaftlich heraus-fordernden Umfeld werden in Schleswig-Holstein wieder mehr Startups gegründet“, freut sich Dr. Anke Rasmus, 1. Vorsitzende von StartUp SH e.V., über den positiven Trend.

Stärke zeigt das Gründungsgeschehen insbesondere in urbanen Regionen wie Berlin und Hamburg. Gleichzeitig wird in ländlich geprägten Gebieten weniger gegründet, was die Bedeutung von landesweiten Netzwerken wie StartUp SH unterstreicht. Diese Netzwerke treiben die Vernetzung und Zusammenarbeit

in Schleswig-Holstein voran und schaffen die Basis für langfristigen Erfolg.

„Schleswig-Holstein hat das Potenzial, auch in Zukunft einer der Top-Standorte für Startups zu bleiben“, betont Dr. Rasmus.

Die Daten des Reports basieren auf Handelsregisterauswertungen, die von startupdetector aufbereitet wurden. Der vollständige Report ist über

https://t1p.de/iijih einsehbar.