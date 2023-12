Veröffentlicht am 06.12.2023

KIEL. Das Land Schleswig-Holstein bekennt sich bereits seit 2016 zu den UN-Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 und hat zahlreiche Initiativen entwickelt, um seinen Beitrag zur nationalen und internationalen Zielerreichung zu leisten. Seit November sind diese Initiativen nun gebündelt und für die Öffentlichkeit auf der bundesweiten Plattform „Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit“ sichtbar.

Das Gemeinschaftswerk ist eine Initiative von Bund und Ländern aus dem Jahr 2019 und wird vom Rat für Nachhaltige Entwicklung koordiniert. Mit der Plattform sollen die verschiedenen gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure zusammengebracht werden. Die Plattform will Best-Practice-Beispiele sichtbar machen und damit zum Ideenaustausch anregen, um neue Kooperationen zu ermöglichen. Mit einer Initiativenkarte, mit Veranstaltungen und Aktionstagen unterstützt das Netzwerk ein gemeinsames Handeln zur Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs) sowie die Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.

"Mit dem Beitritt zum Gemeinschaftsnetzwerk wollen wir insbesondere Vereine, Verbände, Kommunen, aber auch Unternehmen oder Bildungsinitiativen aus Schleswig-Holstein dazu aufrufen, sich ebenfalls zu beteiligen. Denn Nachhaltigkeit kann nur gemeinsam gelingen", sagte Minister und Chef der Staatskanzlei Dirk Schrödter jetzt in Kiel. Eine weitere Gelegenheit, Nachhaltigkeit mitzugestalten sei eine am 7. Dezember in Bremen stattfindende Regionalkonferenz. "Dort werden Themen rund um die Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie diskutiert. Ich kann nur jeden ermuntern, sich und die schleswig-holsteinischen Belange dort aktiv einzubringen", so Schrödter.

Hinweise:

Weitere Informationen und Anmeldung zur Regionalkonferenz finden Sie unter: https://dialog-nachhaltigkeitsstrategie.de

Weitere Informationen zum Gemeinschaftswerk, zur Registrierung und zur Mitmach-Erklärung finden Sie unter https://gemeinschaftswerk-nachhaltigkeit.de