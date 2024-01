Veröffentlicht am 03.01.2024

KIEL (em) Mit Beginn des neuen Jahres hat Schleswig-Holstein den Vorsitz des Ostseenetzwerkes der Subregionen „Baltic Sea States Subregional Cooperation“ (BSSSC) übernommen. „Mit dem zweijährigen Vorsitz haben wir die Möglichkeit, den Ostseeraum stärker in den Fokus unserer internationalen Aktivitäten zu stellen und zu zeigen, dass er mit seinen Potentialen in den unterschiedlichsten Bereichen – von erneuerbare Energien über die Digitalisierung bis hin zur Stärkung der Demokratie - einen wichtigen Zukunftsraum darstellt“, sagte Europaminister Werner Schwarz.

Die thematischen Schwerpunkte des Vorsitzes orientieren sich eng an den in der „Kieler Erklärung 2030“ formulierten Zielen: Dazu zählen die Beseitigung von Munitionsaltlasten in der Ostsee, der Ausbau von erneuerbaren Energien und die Verbesserung der Transportwege rund um die Ostsee mit einem Fokus auf die Schiene. „Hierbei ist auch das Voranbringen des GREATHER 4H-Projekts zur Einrichtung eines grünen Wasserstoffkorridors zwischen Hamburg und Oslo ein wichtiger Punkt, um das Verkehrswesen nachhaltiger zu gestalten“, erklärte Schwarz und ergänzte: „Für alle genannten Themenbereiche sind die Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) wesentliche Schlüsseltechnologien, die es zu fördern und weiter auszubauen gilt.“

Ziel sei es zudem, die Ostseekooperationen und die daraus resultierenden Chancen und Ergebnisse für alle Bürgerinnen und Bürger sichtbarer zu machen. Dies trage auch zu einer Stärkung der Demokratie bei, so der Minister. Als eine der wichtigsten Investitionen in die Zukunft einer friedlichen Ostseeregion sieht Schwarz die Intensivierung der Jugendzusammenarbeit. Durch Jugendforen, Aktivitäten an Schulen und Programmen für Studierende können die Teilnehmenden die verschiedenen Kulturen kennenlernen und miteinander in den Austausch kommen. Auch die jährliche Vergabe des Titels „Ostseekulturperle“, der zur Stärkung der Zusammenarbeit sowie zur Steigerung der Lebensqualität und Attraktivität einer Stadt beitragen soll, werde eine Rolle spielen, sagte der Minister.

Im Herbst 2024 soll die BSSSC-Jahreskonferenz in Kiel stattfinden. Dabei kommen Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung sowie von Projekten der regionalen, nationalen und der EU-Ebene zusammen.