Veröffentlicht am 19.06.2025

Hamburg/ Schleswig-Holstein. Das ÖPNV-Modellprojekt SMILE24 erhielt am Dienstag 17. Juni, in Hamburg eine internationale Auszeichnung: den UITP Special Recognition Award in der Kategorie „Multimodale Integration“. UITP als internationaler Verband des öffentlichen Verkehrs veranstaltet aktuell in Hamburg den UITP-Summit, in dessen Rahmen mehrere Preisverleihungen stattfinden.

Schleswig-Holsteins Verkehrsstaatssekretärin Susanne Henckel freut sich über die Auszeichnung: "Dass der Ansatz von SMILE24 auf einer globalen Bühne gewürdigt wurde, ist eine große Motivation für alle Projektpartner und für unsere weitere Arbeit für eine vernetzte, klimafreundliche und moderne Mobilität in der Fläche.“

Der UITP Award ist eine der begehrtesten Auszeichnungen im öffentlichen Verkehr. Er würdigt in neun Kategorien die ambitioniertesten und innovativsten Projekte der vergangenen zwei Jahre aus Städten und Regionen weltweit. Die SMILE24-Bewerbung hat die Top drei der global bedeutendsten Projekte erreicht – gemeinsam mit Mobilitätsprojekten aus China und der Schweiz. Dafür hat SMILE24 den Special Recognition Award erhalten, der die Relevanz und Wirkung des Modellprojektes für die nahtlose Verknüpfung von verschiedenen Mobilitätslösungen, insbesondere in ländlichen Räumen, unterstreicht. Der Award würdigt, dass SMILE24 in bedeutender Weise die Verknüpfung von verschiedenen Verkehrsmitteln im regionalen Verkehrssystem eingeführt und gestärkt hat. Dabei konnte das Projekt nachweisbare Verbesserungen beim Zugang zu und der Attraktivität von Mobilitätslösungen für eine signifikante Anzahl von Nutzer*innen erreichen. Zum globalen Award-Gewinner wurde das Projekt aus China gekürt.

NAH.SH-Geschäftsführer Dr. Arne Beck ergänzt: "Der UITP-Special-Recognition-Award ist für SMILE24 eine besondere Auszeichnung. Er zeigt, dass das Projekt auch international in der Fachwelt wahrgenommen und anerkannt wird. Uns motiviert das, weiter alles für eine erfolgreiche Fortsetzung zu tun."

Foto: NAH.SH-Geschäftsführer Dr. Arne Beck nimmt den Special Recognition Award von Renée Amilcar, UITP-President, entgegen. (copyright NAH.SH)