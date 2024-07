Veröffentlicht am 03.07.2024

KIEL (em) Die Tourismusstrategie Schleswig-Holstein 2030 nimmt weiter Fahrt auf: Ab 1. Juli arbeitet das dreiköpfige Team des so genannten Umsetzungsmanagements in kompletter Besetzung. "Mit dem Start des Trios haben wir einen Meilenstein erreicht. Jetzt wird die Umsetzung unserer Tourismusstrategie Schleswig-Holstein 2030 mit noch mehr Tatkraft und Elan vorangetrieben. Vieles ist zwar schon angeschoben, aber wir brauchen jede helfende Hand. Da sind uns Britta Franke, Nele Drews und Lars Larsen höchst willkommen. Denn mit den zehn Handlungsfeldern der Strategie haben wir für die nächsten Jahre viel zu tun", sagte Tourismusminister Claus Ruhe Madsen.

Das Umsetzungsmanagement ist die zentrale Einheit für die 38 Leitprojekte der Strategie. "Es soll die Binnenkommunikation zwischen den touristischen Akteuren im Land verbessern, informieren, vernetzen, anstoßen. Zudem wird es eine Wissensplattform aufbauen, von der alle Akteure profitieren können und sollen", so Madsen. Und die erste Zwischenbilanz lasse sich sehen: So wurden bereits 24 Prozent der Projekte erfolgreich umgesetzt, 39 Prozent befinden sich aktuell in Umsetzung.

Als Trägerorganisation für das Umsetzungsmanagement fungiert die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH). TA.SH-Geschäftsführerin Dr. Bettina Bunge sagte: "Mit dem Start der neuen Crew wird das Umsetzungsmanagement sichtbar werden. Ich wünsche allen drei viel Tatkraft und Energie. Es braucht die Gemeinschaft aller in der Tourismuswirtschaft und Politik, um die wichtigen Projekte zur nachhaltigen Gestaltung des SH-Tourismus erfolgreich umzusetzen. Ich freue mich, dass das strategische und operative Geschäft ab 1. Juli nun in den kompetenten Händen des neuen Teams liegt." Gleichzeitig bedankte sich Bunge beim Land für das Vertrauen, "diese wichtige Funktion verwaltungsrechtlich bei der TA.SH anzusiedeln".

Die Leitung des Dreier-Teams übernimmt Britta Franke. Die Diplomgeographin verfügt über zehn Jahre Erfahrung im Tourismus- und Destinationsmanagement. Sie war unter anderem bei der Hildesheim Marketing GmbH beschäftigt und hat 15 Jahre Berufserfahrung im Projektmanagement. Die Stelle Projektmanagement mit Schwerpunkt Veranstaltungsorganisation wird Nele Drews übernehmen. Die Absolventin der Fachrichtung International Tourism Management verfügt über erste Berufserfahrungen im touristischen Projektmanagement. Die Stelle Projektmanagement mit Schwerpunkt Wissensmanagement wird Lars Larsen übernehmen. Lars Larsen war bis Juni 2024 für die Touristische Landesdatenbank der TA.SH als Manager Daten und Digitales zuständig.

Finanziert wird das Umsetzungsmanagement aus Mitteln des Landes in Höhe von 430.000 Euro pro Jahr bis 2027. Ergänzend werden in diesem Jahr 100.000 Euro für die Realisierung von Projekten bereitgestellt, die ebenfalls auf die Handlungsfelder der Strategie einzahlen.