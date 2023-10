Veröffentlicht am 17.10.2023

Kiel(em) Die IHK Schleswig-Holstein begrüßt die Verlängerung der Bäderregelung bis 2028, die Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen am 16. Oktober 2023 bekannt gab:

„Für den Tourismus in Schleswig-Holstein ist es eine gute Nachricht, dass an dem Kompromiss festgehalten wird. Mit der Verlängerung der Bäderregelung ist auch in den nächsten Jahren die Versorgungsmöglichkeit unserer Gäste bei der Anreise an Sonn- und Feiertagen gesichert. Nach dem Badeerlebnis und Ausflügen in die Umgebung gehört der Einkaufsbummel für die Urlauberinnen und Urlauber in Schleswig-Holstein nach wie vor zu den beliebtesten Aktivitäten, vor allem in der Nebensaison und bei schlechtem Wetter“, so Sedef Atasoy, Tourismus-Expertin der IHK Schleswig-Holstein.