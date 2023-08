Veröffentlicht am 15.08.2023

KIEL. Schleswig-Holstein startet mit neuen Projekten in die vierte Runde der Europäischen Innovationspartnerschaft Agrar (EIP Agri): Landwirtschaftsminister Werner Schwarz überreichte heute (10. August) im Rahmen seiner Sommertour neun Förderbescheide an zukunftsorientierte und nachhaltige Innovationsvorhaben aus dem Agrarbereich. Die vielfältigen Projektideen reichten dabei von „Green-Care – Soziale Landwirtschaft als innovativer und produktiver Betriebszweig“ über den „Nährstoff-Kompass SH – eine Onlineplattform zur Düngeplanung und –entscheidung“ bis hin zu „Robotik auf der digitalen Weide“ sowie „Process Pig – Monitoring des Tierverhaltens auf klimatische Bedingungen“.

„Gerade in Zeiten des Klimawandels, veränderter gesellschaftlicher Anforderungen sowie struktureller Veränderungen im ländlichen Raum werden an die Landwirtschaft hohe Erwartungen gestellt, sich weiterzuentwickeln und nachhaltig zu wirtschaften. An Hochschulen und in landwirtschaftlichen Betrieben existieren bereits viele gute Ideen, wie eine zukunftsfähige Landwirtschaft aussehen kann. Damit diese Ideen nicht nur in den Köpfen bleiben oder in Schubladen verschwinden, fördern wir im Rahmen von EIP AGRI zukunftsweisende Vorhaben und gleichzeitig den engen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Ich freue mich, dass sich auch dieses Mal wieder so viele engagierte Menschen mit ihren Zukunftsideen beworben haben – das zeigt, welches Wissen und welche Innovationskraft in unserem Land und in der Landwirtschaft vorhanden ist“, sagte Landwirtschaftsminister Werner Schwarz.

Landwirtinnen und Landwirte sind aktiv bei der Entwicklung und Erprobung der Projekte beteiligt, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus der Praxis über die Beratung und Wissenschaft in den Wissenstransfer einzubringen. In Operationellen Gruppen (OG) erarbeiten die Akteure aus Landwirtschaft, Beratung, Wissenschaft und weitere Wirtschaftspartner gemeinsam innovative Lösungen.

Insgesamt hatten sich zehn Projekte bei einem sogenannten „vierten Call“ beworben. Eine Fachjury hatte im Rahmen eines Auswahlverfahrens die Innovationsvorhaben zur Förderung ausgewählt. Die Projekte werden über eine Laufzeit von rund drei Jahren mit einem Budget von jeweils maximal 500.000 Euro aus EU-Mitteln gefördert.

Weitere Informationen zu EIP in Schleswig-Holstein finden Sie hier: EIP-Agrar | EIP in SH (eip-agrar-sh.de)