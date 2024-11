Veröffentlicht am 07.11.2024

Kiel (em) Bereits ein Blick aus dem Veranstaltungsraum von GOLDBECK auf die benachbarte Baustelle im Kieler Wissenschaftspark genügte, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Exkursion der Logistik Initiative Schleswig-Holstein unterschiedliche Herausforderungen, Ansätze und Lösungen für nachhaltige Bauvorhaben beispielhaft zu demonstrieren.

Doch kann in Bezug auf die derzeitige mediale Diskussion rund um das Bauen – insbesondere mit Blick auf den gewerblichen Bau – überhaupt noch nachhaltig „in Beton“ investiert werden? Worauf sollte zukünftig z.B. beim Bau von Logistikimmobilien geachtet werden? Sind Kosten gleich Kosten? Diese und weitere Fragen beantworteten unsere Gastgeber Tobias Lökenhoff und Pascal Schwarz von GOLDBECK.

In einem kurzweiligen und lebendigen Vortrag sind die Gastgeber der Frage nachgegangen, ob Nachhaltigkeit ein Kostentreiber oder ein sinnvolles Investment ist.

Dabei haben Tobias Lökenhoff und Pascal Schwarz anhand von praktischen Beispielen sinnvolle Maßnahmen und Technologien vorgestellt, welche die Nachhaltigkeit von Immobilien verbessern. Es wurde deutlich, dass es nicht die eine „grüne Lösung“ in der Immobilienwelt gibt, sondern dass Nachhaltigkeit aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden kann und muss.

Liegt die Priorität auf der Energieeffizienz im Betrieb oder doch besser auf dem CO2-Fußabdruck in der Errichtung? Und wie können wir bei Beton und Stahl den CO2-Ausstoß reduzieren? Dies waren nur zwei der zahlreichen Fragen, die mit dem Auditorium erörtert wurden.

Mit Hilfe von praktischen Beispielen wurde deutlich, dass jedes Bauprojekt eine individuelle Nachhaltigkeitsstrategie erfordert, die gemeinsam zwischen Bauherren, Planern und Bauunternehmen erarbeitet werden muss. GOLDBECK hat sich in diesem Themenfeld gut aufgestellt und bietet seinen Kunden eine individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen an, ohne die Wirtschaftlichkeit aus dem Fokus zu verlieren. Fazit des Vortrages war ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit in Bauprojekten, als Investment in unsere Zukunft und sogar aus betriebswirtschaftlicher Perspektive.

Foto: Pascal Schwarz, Niederlassungsleiter Goldbeck Nord GmbH