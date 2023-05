Veröffentlicht am 31.05.2023

Hamburg, 23.05.2023 – 2022 sind in Schleswig-Holstein 4,9 Prozent weniger Wohnungen fertiggestellt worden als im Vorjahr. Dies teilte heute das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein mit. Der Landesverband Nord des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) warnt vor einem deutlich stärkerem Rückgang in den kommenden Jahren.



Insgesamt wurden 2022 laut Statistischem Landesamt in Schleswig-Holstein 12.021 Wohnungen fertiggestellt – 615 Wohnungen oder 4,9 Prozent weniger als im Jahr 2021. „Das ist noch ein respektables Ergebnis. Dass die Fertigstellungszahlen leicht sinken, war zu erwarten“, sagt Sönke Struck, Vorsitzender des BFW Landesverband Nord. Doch er warnt: „Dieser moderate Rückgang darf nicht den Blick auf die Zukunft verblenden. Für die nächsten Jahre ist mit deutlich niedrigeren Fertigstellungszahlen zu rechnen. Viele Bauvorhaben werden zukünftig zurückgestellt oder ganz aufgegeben.“

Dass die Zahl der Fertigstellungen weiter deutlich sinken wird, führt der BFW Landesverband Nord auf die schwierigen Rahmenbedingungen zurück: „Deutlich gestiegene Zinsen, Engpässe bei den Lieferketten, hohe Grundstückspreise und Materialkosten – die Situation könnte kaum schwieriger sein. Umso wichtiger ist es, dass die Bundespolitik endlich die Rahmenbedingungen verbessert und Anreize schafft, anstatt die Entwicklung durch weitere Verschärfungen zu blockieren. Ein ‚Weiter so‘ kann und darf es nicht geben. Die Länder können nicht alle Fehler ausgleichen, die die Bundespolitik begeht.“



