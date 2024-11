Veröffentlicht am 18.11.2024

Büsum (em) Nach den erfolgreichen vergangenen Jahren blickt die Branche in Schleswig-Holstein mit gemischten Gefühlen auf das laufende Jahr und die weitere Entwicklung. Trotz relativ stabiler Nachfrage setzen Kostendruck, Fachkräftemangel und bürokratische Hindernisse der hiesigen Tourismuswirtschaft zu. Betriebe und Destination müssen darüber hinaus immer mehr digitale Anwendungen einsetzen, um sich im Wettbewerb behaupten zu können. In Büsum haben 280 Branchenvertreter darüber diskutiert, wie der Tourismus in Schleswig-Holstein diese Herausforderungen meistern kann.

„Büsum ist nicht nur attraktiver Tourismus-, sondern auch ein Tagungsstandort mit vielen Vorzügen direkt am Meer. Das zeigt sich beim diesjährigen Tourismustag im Watt‘n Huus. Die Fachtagung hat für die Tourismusbranche und -politik viel zu bieten. Los geht es vor Ort auch mit dem Bewerbungsstart für den ADAC Tourismuspreis Schleswig-Holstein 2025. Erstmals können sich Betriebe und Organisationen in den vier Kategorien Gemeinwohl, Umwelt, Zukünftiges Wirtschaften und Team um die begehrte Auszeichnung bewerben“, so Dr. Bettina Bunge, Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH und Moderatorin der Veranstaltung.

„Die Tourismusbetriebe in Schleswig-Holstein zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität und Kreativität aus. Vielen gelingt es, mit besonderer Gastfreundschaft und der Betonung regionaler Identität ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, das Besucher immer wieder anzieht und Schleswig-Holstein zu einem beliebten Reiseziel macht. Nur durch eine enge Zusammenarbeit aller Akteure können wir dafür sorgen, dass die Branche auch in Zukunft ihre volle Stärke entfalten und zur positiven Entwicklung der gesamten Region beitragen kann“, sagt Sedef Atasoy, Tourismusexpertin der IHK Schleswig-Holstein.

Florian Buchebner, Vizepräsident DEHOGA Schleswig-Holstein, hebt die Stärken der Branche hervor: „Nachhaltige Tourismuswirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit sowie ein wertschätzendes Miteinander zwischen Akteuren, Dienstleistern, Mitarbeitern und Gästen zeichnen die Tourismuswirtschaft in Schleswig-Holstein aus. Die Vereinbarkeit von Gästewünschen, Unternehmerischem Handeln sowie Wirtschaftlichkeit und Tourismusakzeptanz sind die aktuellen Treiber unseres Tuns.“

Die wirtschaftliche Bedeutung betont Hans-Jürgen Lütje, Vorsitzender des Tourismusverbands Schleswig-Holstein: „Der Tourismus ist für Schleswig-Holstein mit einem Bruttoumsatz von 10,4 Milliarden Euro und 169.000 Beschäftigungsäquivalenten ein zentraler Wirtschaftsfaktor, der auch wesentlich zur Lebensqualität beiträgt. Die geringe Dynamik der touristischen Nachfrage zeigt jedoch, dass der Tourismus kein Selbstläufer ist und vor erheblichen Herausforderungen steht. Um die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern, braucht die Tourismusbranche verlässliche Perspektiven und geeignete Rahmenbedingungen, wie bezahlbaren Wohnraum, ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis und das Finden und Binden qualifizierter und motivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Dr. Sabrina Seeler vom Deutschen Institut für Tourismusforschung, FH Westküste sieht Chancen darin, Tourismus neu zu denken: „Tourismus kann ein wichtiger Treiber für Veränderung sein. Damit er jedoch positiv zur nachhaltigen Entwicklung von Reisezielen beiträgt, sind kritische Reflexion, Veränderungsbereitschaft, Mut, gemeinsame Verantwortung, Vorbilder und schließlich ein Narrativwechsel erforderlich.“