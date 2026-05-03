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Bad Bramstedt:
Bad Bramstedt will schon wieder raus aus dem NORDGATE...

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Veröffentlicht am 03.05.2026

# BadBramstedt # Nordgate # Wirtschaftsförderung # Gewerbeflächen

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