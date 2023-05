Veröffentlicht am 25.05.2023

Hamburg (em) Herzlichen Glückwunsch: 430 Jungmeister und 65 Jungmeisterinnen aus 22 Gewerken von Dachdecker bis Zimmerer feierten am 24. Mai 2023 im Michel ihre persönlichen Erfolgsgeschichten auf dem Weg zum Meistertitel. Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher, Handwerkskammerpräsident Hjalmar Stemmann und Hauptpastor Alexander Röder würdigten die Leistungen des neuen Meisterjahrgangs und betonten dessen wirtschaftliche wie gesellschaftliche Bedeutung für die Hansestadt.

Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher: „Wir können stolz darauf sein, dass Hamburg eine Stadt des Handwerks ist, mit rund 15.000 Handwerksbetrieben und über 100.000 Beschäftigten. Der Meisterbrief ist das allseits anerkannte Qualitätssiegel für Führungskräfte im deutschen Handwerk und steht für handwerkliches Können, Erfahrung und Zuverlässigkeit. Er ist eine gute Investition in die persönliche Zukunft und in die Zukunft unserer Stadt. Ich danke allen Jungmeisterinnen und Jungmeistern für ihr Engagement und wünsche ihnen im Namen des Hamburger Senats für ihren weiteren Lebensweg alles Gute und viel Erfolg. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Meisterprüfung!“

Hjalmar Stemmann, Präsident der Handwerkskammer Hamburg lobte und motivierte die Jungmeisterinnen und Jungmeister: „Mit dem Meisterbrief sind Sie im Top-Handwerk angekommen. Sie haben auf höchstem Niveau Ihren Grips angestrengt und Ihr Geschick bewiesen, um persönlich wie beruflich weiterzukommen. Sie leben eindrucksvoll vor, was Theoretiker häufig in Sonntagsreden beschwören und in Kommentaren veröffentlichen: Nämlich, dass Bildung das Fundament für nachhaltig positive Veränderungen ist und permanente Weiterbildung der Schlüssel zum beruflichen Erfolg. Ihre Devise lautet: nicht lange schnacken, machen. Unsere Stadt und unser Land brauchen mutige, tatkräftige und kreative Profis wie Sie. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Gehen Sie Ihren eingeschlagenen Weg unbeirrt weiter. Viele wichtige und sinnstiftende Aufgaben liegen vor Ihnen – seien es Klimawende und Nachhaltigkeit oder demografischer Wandel und Versorgungssicherheit, um nur zwei Beispiele für gesamtgesellschaftliche Entwicklungen zu nennen, die die Nachfrage nach hochqualifizierten Handwerksleistungen auf hohem Niveau halten werden. Ihre Persönlichkeit und Ihr Können sind unverzichtbar.“