Veröffentlicht am 29.05.2024

Quickborn (em) Die Stadt Quickborn lädt alle Quickborner Unternehmen am Freitag, den 28.06.2024 von 9.00 bis 11.00 Uhr zum 1. Unternehmerfrühstück ins Veranstaltungszentrum der Stadtwerke Quickborn. Das Thema der Veranstaltung lautet „Ergebnisse der Befragung der Quickborner Unternehmen“.

Im Frühjahr dieses Jahres haben rund 750 Unternehmen in der Stadt Quickborn einen Fragebogen erhalten, um ihre Wünsche und Bedarfe zum Wirtschaftsstandort Quickborn und zu den Serviceangeboten der Wirtschaftsförderung mitzuteilen. Knapp 26% der angeschriebenen Unternehmen haben geantwortet. Die Wünsche und Erwartungen der befragten Unternehmen zielen auf den Aufbau und die Pflege eines Netzwerkes ab, um in Kontakt mit anderen Unternehmen und der Wirtschaftsförderung zu kommen.

Diesen Wunsch greift die Wirtschaftsförderin Linda Vogt-Gröncke sehr gerne auf: „Gemeinsam mit Ihnen möchten wir einen Raum zum gegenseitigen Austausch schaffen. Das Unternehmerfrühstück ist hierfür ein erster Auftakt.“

Stattfinden wird das 1. Quickborner Unternehmerfrühstück

am 28.06.2024

von 9.00 bis 11.00 Uhr

im Veranstaltungszentrum der Stadtwerke Quickborn GmbH,

Pinneberger Straße 2, Quickborn.

Während des Treffens werden die Ergebnisse und Empfehlungen aus der Befragung detailliert präsentiert. Hierzu wird das beauftragte Unternehmen MODULDREI referieren.

Zudem bietet die Veranstaltung Raum mit Bürgermeister Thomas Beckmann und Wirtschaftsförderin Linda Vogt-Gröncke in den Dialog und Informationsaustausch zu treten.

„Ich lade Sie herzlich zum 1. Unternehmerfrühstück ein, bei dem es nicht nur ums Zuhören geht", so Bürgermeister Beckmann an alle interessierten Unternehmerinnen und Unternehmer. „Dieses Format bietet Gelegenheit für einen aktiven Austausch. Dabei können Sie mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern vor Ort in Kontakt treten, Geschäftsbeziehungen knüpfen und Impulse und Anregungen für Ihren Arbeitsalltag gewinnen.“

Für die weitere Planung bitten wir um verbindliche Anmeldung bis spätestens 21.06.2024 unter wirtschaftsfoerderung@quickborn.de mit den folgenden Eckdaten: Name des Unternehmens, Name der Teilnehmerin/des Teilnehmers, Position im Unternehmen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.