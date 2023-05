Veröffentlicht am 03.05.2023

Quickborn (em) Im Rahmen des Projektes „Bewegte Stadt“ wird Quickborn in den nächsten Jahren von einem Innenstadtmanagement begleitet. Den Zuschlag dafür erhielt das Hamburger Unternehmen ProQuartier. ProQuartier ist seit über 20 Jahren mit Angeboten der Strategischen Quartiersentwicklung, des Stadtteilmarketings und des Eventmanagements betraut.



Es setzt sich aus zwei Geschäftsbereichen zusammen: der Quartiersentwicklung, u.a. mit Schwerpunkt Beteiligungsverfahren, sowie dem Event- und Marketingbereich. Repräsentiert wird das Innenstadtmanagement durch Hugo Polauke und Clara Henn von ProQuartier. Zusätzlich unterstützt werden sie von Sportaktivator Christian Köhler.

Das Innenstadtmanagement ist im Innenstadtbüro in der Bahnhofstraße 18 anzutreffen. Das Büro dient als Anlaufstelle für alle Interessierten aus der gesamten Stadtgesellschaft. Jeden Donnerstag zwischen 12:30 und 16:30 finden hier offene Sprechstunden statt. Die gesamte Stadtgesellschaft ist dazu eingeladen, hier ihre Ideen für gemeinsame Initiativen zur Belebung der Innenstadt vorzubringen. Auch für Lob und Kritik zur aktuellen Lage haben Hugo Polauke und Clara Henn ein offenes Ohr. Sie haben den direkten Kontakt zu unterschiedlichen Fachbereichen der Stadtverwaltungen und unterstützen dabei, jedes Anliegen richtig zu adressieren.

Das Innenstadtmanagement versteht sich als Vermittler, Impulsgeber und Unterstützer bei der Belebung der Innenstadt. Neben den Sprechstunden sind Herr Polauke und Frau Henn unter den folgenden Telefonnummern zu erreichen:

Hugo Polauke: 040 42666 9452

Clara Henn: 040 42666 9750.

„Ziel des Innenstadtmanagements ist es, die Innenstadt zu vitalisieren und zu beleben. Neue Impulse können gesetzt werden und ich wünsche mir, dass möglichst viele Quickbornerinnen und Quickborner sowie Geschäftsleute und Gewerbetreibende die Möglichkeit nutzen, das Innenstadtbüro zu besuchen und mit dem Innenstadtmanagment sowie dem Sportaktivator ins Gespräch zu kommen,“ zeigt sich Bürgermeister Beckmann erfreut.

Bei der Arbeit des Innenstadtmanagments sind die Interessen unterschiedlicher Akteure zu berücksichtigen. Hugo Polauke wird seine Arbeit in Quickborn auf das Leerstandsmanagement fokussieren und dazu mit den Gewerbetreibenden, den Eigentümern und den Kulturschaffenden vor Ort zusammenarbeiten. Clara Henn beteiligt die Quickborner Bürgerinnen und Bürger an der Entwicklung der Innenstadt, z.B. im Rahmen von Bürgerbefragungen oder auch der Durchführung verschiedener Werkstätten. Zusätzlich wird das Team im Rahmen diverser Events und Veranstaltungen, die in Kooperation mit Sportaktivator Christian Köhler, und allen mitwirkungsbereiten Innenstadtakteuren geplant und durchgeführt werden, selbst für zusätzliche Frequenz in der Innenstadt sorgen.

Das Innenstadtmanagement hat zum Ziel, die innerstädtischen Akteure zum vereinten Handeln zu bewegen, um so die strukturellen Herausforderungen der Zukunft gemeinsam zu meistern. In den kommenden Jahren wird das Innenstadtmanagement-Team gemeinsam mit den Gewerbetreibenden, den Bürgern und der Stadtgesellschaft Maßnahmen entwickeln und umsetzen, durch die unsere Innenstadt langfristig gestärkt werden soll. Dafür wurde bereits mit einer Aufsuchenden Befragung der Gewerbetreibenden begonnen. Auch mit einer Leerstandserhebung hat sich das neue Innenstadtmanagement bereits befasst, auf deren Basis Kontakt mit den Eigentümern aufgenommen werden soll, um Möglichkeiten zur Widerbelebung der Leerstände zu erörtern. Darüber hinaus befindet sich das Innenstadtmanagement aktuell in der Planung seiner Teilnahme am Familientag, der am 4. Juni stattfinden wird. Das Innenstadtmanagement wird sich hier gemeinsam mit dem Sportaktivator den Bürgern vorstellen, ein sportliches Spiel anbieten und mit der ersten Bürgerbefragung starten.

Die Stadt Quickborn freut sich sehr auf die fruchtbare Zusammenarbeit mit ProQuartier und bedankt sich schon jetzt bei allen, die sich die Zeit nehmen werden, mit dem Innenstadtmanagement zusammenzuarbeiten.