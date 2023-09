Veröffentlicht am 01.09.2023

Quickborn (em) Der interessante Vortrag der VHS Quickborn mit dem Fachdozenten Dirk Jungkind am Donnerstag, den 28. September 2023, in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr umfasst folgende Themen und richtet sich an Firmen, Vereine und Verbände:

Chancen und Risiken von DSGVO, BDSG und TTDSG (Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz und Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz). Welche Auflagen gibt es und wie kann man sie möglichst effizient und gewinnbringend umsetzen. Was ist ein Cookie-Banner? Wie wird er richtig konfiguriert? Wer muss ihn auf seiner Webseite haben und wie hoch kann die Strafe bei Nichtbeachtung ausfallen. Was sind die bekanntesten und häufigsten Irrtümer und wie mache ich es richtig, um Bußgelder und/oder Abmahnungen zu vermeiden. Ab wann muss ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden? Was ist besser, ein Interner oder ein Externer? Wer darf es nicht sein? Wie gestaltet man am besten den Umgang mit WhatsApp und BYOD (bring your own device)? Wie sieht die Haftung der Geschäftsleitung aus? Und noch viele weitere Infos.

Der Fachdozent Dirk Jungkind ist seit über 30 Jahren in der IT tätig, Themen wie Warenwirtschaft, Rechenzentrumsinfrastruktur, Security-Software, Datensicherung und Hochverfügbarkeit werden von ihm bedient und er verfügt über Zertifikate als Datenschutzbeauftragter und Datenschutzauditor, ausgestellt von der Zertifizierungsstelle des TÜV Rheinland.

Info und Kontakt: VHS Quickborn, vhs-quickborn.de, vhs@quickborn.de, 04106-6129960, Buchung zur Nummer 5062, Entgelt 21,50 Euro.