Veröffentlicht am 03.09.2024

Elmshorn (em) „Das wird ein Vorzeigeobjekt“, lobte Elmshorns Oberbürgermeister Volker Hatje am Donnerstag, 29. August 2024, beim „Stützenfest“ zum offiziellen Hochbaustart des Gewerbeparks B HUB. Den modernen Standort realisieren die BREMER Projektentwicklung und die Hagedorn Unternehmensgruppe bis April 2025 auf den Flächen der ehemaligen Wurstfabrik Döllinghareico im Fuchsberger Damm. Er bildet aktuell die größte gewerbliche Baustelle Elmshorns und setzt Maßstäbe in Bezug auf nachhaltiges Bauen.

Unter anderem wurden rund 60.000 Tonnen Bauschutt, die Ende 2023 beim Rückbau der ehemaligen Wurstfabrik angefallen sind, als Recyclingmaterial wiederverwendet. Die Recyclingquote des Abbruchs liegt bei 97 Prozent, erklärt Axel Köster, Geschäftsführer der Hagedorn Revital GmbH: „Der Fokus des gesamten Projekts liegt auf Nachhaltigkeit.“ Dazu passen auch eine Photovoltaikanlage mit maximal 1,5 Megawatt Leistung und eine Luftwärmepumpenanlage zur Kühlung und Beheizung. „Wir streben den Gold-Status der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen an“, betont Bernd Jungholt, Geschäftsführer der BREMER Projektentwicklung GmbH. Er dankte der Stadt noch einmal ausdrücklich für die Unterstützung in den Genehmigungsverfahren.

Der B HUB umfasst zwei Gewerbehallen mit einer Gesamtfläche von rund 22.000 Quadratmetern, die sich in drei Einheiten mit je rund 7.400 Quadratmetern unterteilen lassen. Hinzu kommen 3.300 Quadratmeter Lager- und Bürofläche. Mit dem Marketing-Logistiker DREI-D steht der erste Mieter schon in den Startlöchern. Das Unternehmen bündelt mehr als 100 Arbeitsplätze am neuen Standort. Derzeit ist DREI-D noch auf fünf Standorte in Elmshorn verteilt, so Geschäftsführer Sören Schneider. Er lobt auch die Wirtschaftsförderung der Stadt Elmshorn für die Unterstützung im Prozess: „Sie hat sich sofort gekümmert, Kontakte in die Ämter hergestellt“, sagt Schneider und ergänzt: „Die Stadt hat sich sehr um uns bemüht.“ Angesichts der Fortschritte auf der Baustelle sieht sich Oberbürgermeister Hatje bestätigt, in der BREMER Projektentwicklung und Hagedorn Unternehmensgruppe die richtigen Partner gefunden zu haben. „Kennengelernt haben wir uns auf der Expo Real“, so Hatje. Die größte internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen in Europa findet jedes Jahr in München statt. Elmshorn ist dort regelmäßig vertreten. „Wir hatten gleich den Eindruck: Die wissen, wovon sie sprechen. Die können das – und das haben sie bisher gezeigt“, unterstreicht Hatje.

Foto: Feiern das „Stützenfest“ des Gewerbeparks B HUB: Frederik Haverig von der Hagedorn Revital GmbH (v. l.), Lisa Popp, Natascha Rinsche-Kutta und Bernd Jungholt von der BREMER Projektentwicklung, Oberbürgermeister Volker Hatje und die ersten Mieter von DREI-D Sören Schneider, Sven Ulrich und Michael Jezewski.