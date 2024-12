Veröffentlicht am 03.12.2024

Tornesch (em) Die rund 30 Teilnehmer des Jungunternehmertreffens zum WEP Nachmittag der Selbstständigkeit waren sich ziemlich einig. Die meisten von ihnen wählten den Workshop zum Thema Kundenakquise statt der Alternative Kundenbindung und erarbeiteten sich mit Expertenhilfe eigene Strategien für ihr Unternehmen. „Diese praxisnahe Möglichkeit kam sehr gut an“, berichtet WEP Projektmanager Joschka Feilke, der die Veranstaltung gemeinsam mit WEP Existenzgründungsberater Josef Junker in der Landdrostei in Pinneberg Mitte November plante und organisierte.

Damit die Teilnehmer eine Basis für ihre Workshop-Aktivität hatten, wurden sie mit zwei Impulsvorträgen auf die Themen eingestimmt.

Vertriebsexpertin und Gründungsberaterin Simone Seyd referierte zum Thema Kundenakquise. Dabei ging es vor allem um das große Angstthema der Kaltakquise. Sie zeigte auf, worauf es dabei ankommt, welche Kardinalsfehler es zu vermeiden gilt, und dokumentierte, wie jeder auf seine authentische Art erfolgreich verkaufen kann.

Josef Junker, der für die erkrankte Referentin Yvonne Hilberink einsprang, sprach über das Thema Kundenbindung und legte den Fokus auf die Zielgruppensegmentierung. Die Unterteilung der Kunden in verschiedene Gruppen sei die Grundlage für erfolgreiche Bindungsstrategien, so Junker, und er erklärte zum Beispiel, wie Kundencluster gebildet werden können.

In den Workshops freuten sich die Teilnehmenden über wertvolle, auf ihre eigene Situation eingehende Expertentipps, reflektierten ihre eigenen Kundensegmente und entwickelten für sich individuelle Strategien zur Kommunikation mit ihren einzelnen Kundengruppen.

Die Referenten stellten allen Veranstaltungsteilnehmern die Ergebnisse beider Workshops vor und gaben kurze weiterführende Impulse, so dass jeder Informationen zu beiden Themen mit nach Hause nehmen konnte. Doch bevor das Treffen endete, genossen die Teilnehmer noch ausgiebig einen lockeren Austausch bei einem kleinen Imbiss und knüpften eifrig Kontakte.

Das erste WEP Jungunternehmertreffen im neuen Jahr ist für den 13. Februar 2025 mit einem WEP Impulskaffee geplant. Nähere Information gibt es zeitnah in den Veranstaltungshinweisen auf www.kreis-pinneberg-wirtschaft.de .