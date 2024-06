Veröffentlicht am 04.06.2024

Kreis Pinneberg (em) Lange und akribisch hat die WEP gemeinsam mit Experten daran gearbeitet, jetzt ist es soweit: Am 12. Juni um 16 Uhr fällt der Startschuss für die Standortkampagne des Kreises Pinneberg. Unter dem Motto „Kreis Pinneberg Wirtschaft – vernetzen Sie sich“ laden die Initiatoren der Kampagne, die WEP und die WEP Kommunalholding, zu einer kostenlosen Kick-off-Veranstaltung in der Nordakademie in Elmshorn ein.

NDR-Moderator führt durch das Programm

Auf die Gäste wartet ein spannendes, unterhaltsames Programm mit Vorstellung der Standortkampagne, einer Podiumsdiskussion und genügend Zeit, miteinander zu diskutieren und Kontakte zu knüpfen. WEP Geschäftsführer Dr. Harald Schroers wird die Gäste begrüßen, NDR-Moderator Christopher Scheffelmeier durch diesen Nachmittag führen.

Marketing-Experte gibt Start-Impuls

Peter Pirck, Geschäftsführer der Hamburger Agentur Brandmeyer Markenberatung, hält die Keynote „Starke Kommunikation für einen starken Standort“ und gibt damit den Impuls für den Kampagnenstart. Die Agentur war von Beginn an in das Projekt eingebunden. Sie hat zahlreiche Unternehmens- und Fachkräftebefragungen sowie Experteninterviews durchgeführt und daraufhin als Grundlage für die Standortkommunikation eine Studie und die darauf aufbauende Strategie erstellt.

Kommunikationsexpertin stellt Kampagne zum Mitmachen vor

Die Gruppe Drei, Agentur für strategische Kommunikation aus Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg, erhielt den Auftrag, die Standortkommunikation zu konzipieren. Carolin Deberling, geschäftsführende Gesellschafterin, wird den Gästen die Inhalte der Kampagne vorstellen und erklären, wie Unternehmen, Kommunen und andere Interessierte sie zu ihrem eigenen Vorteil nutzen können. Im Mittelpunkt steht die neue, interaktive Website „Kreis Pinneberg Wirtschaft“. Mit ihrem Content Hub bietet sie allen Wirtschaftsakteuren im Kreis einen digitalen Baukasten, aus dem sie sich mit Fotos, Videos und Textbausteinen kostenlos für ihre individuelle Kommunikation in digitalen und analogen Medien bedienen können. Auch der WEP Newsletter wird künftig auf dieser Website zu finden sein.

Podiumsdiskussion gibt weitere Aufschlüsse

Eine Podiumsdiskussion gibt weitere Aufschlüsse über die vielfältigen Mehrwerte der Standortkampagne für den Kreis Pinneberg und seine Wirtschaftsakteure. Peter Pirck, Dr. Harald Schroers und Carolin Deberling sowie Hardy Tempelmann, Geschäftsführer der Tempelmann Feinwerktechnik GmbH Pinneberg, und Dr. Hans-Georg Mundhenke, Vorstandsmitglied der Witt & Sohn AG aus Pinneberg, werden dazu als Talkrunde auf der Bühne Platz nehmen.

Viel Zeit zum Netzwerken

Ein großzügiges Zeitfenster zum Programmabschluss bietet den Gästen die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, ausgiebig miteinander zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen. Dazu wird ein Imbiss mit Fingerfood gereicht.

Weitere Information und Anmeldung

Wer das komplette Programm lesen und sich anmelden möchte, folgt diesem Link zur Einladung. Da die Kapazitäten begrenzt sind, ist es ratsam, sich zügig anzumelden.