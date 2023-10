Veröffentlicht am 18.10.2023

Nachwuchs und Fachkräfte zu gewinnen, wird branchenübergreifend eine immer größere Herausforderung. Besonders kleinere und mittlere Unternehmen schöpfen oft noch nicht ihr Potenzial aus, mit dem sie Bewerber*innen über Social Media auf sich aufmerksam machen könnten.

Um diese Unternehmen dabei zu unterstützen, bietet das Praktikumsnetzwerk Westküste mit den Kreisen Pinneberg, Steinburg, Dithmarschen und Nordfriesland eine kostenlose Social-Media-Schulung an. Diese ist in drei Teile untergliedert und beginnt für interessierte Betriebe aus dem Kreis Pinneberg mit einem ersten Termin am Donnerstag, 16. November, in Elmshorn. Für den Vormittag oder den Nachmittag können sich jeweils sechs Betriebe anmelden, insgesamt sind also zwölf Plätze zu vergeben. Anmelden können sich alle Kleinstunternehmen, kleinere oder mittlere Unternehmen (KMU).

„Wir sind überzeugt, dass der gezielte Einsatz von modernen Medien der Schlüssel zur erfolgreichen Gewinnung von Auszubildenden, Nachwuchs- und Fachkräften ist“, sagt Burkhard Stratmann vom Kreis Pinneberg. „Unsere kostenlose Schulungsreihe ermöglicht es Unternehmen, auch mit begrenztem Budget und auf schnellen Wegen passende Fachkräfte zu gewinnen und sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren.“

Ziel des Social-Recruiting-Seminars ist es, den Einsatz moderner Medien für eine effektive Fachkräftegewinnung zu erlernen. Die Schulung wird durchgeführt von der IT- und Marketing-Agentur Lisa Mata aus Essen. Die Teilnehmenden entwickeln eine auf ihr Unternehmen zugeschnittene Strategie, um eine klare und ansprechende Kommunikation über die sozialen Medien zu gestalten. Dazu gibt es Anleitungen und Checklisten, um das Gelernte in der Praxis umzusetzen.

Im zweiten und dritten Teil der Schulungsreihe, die im Dezember online stattfinden werden, treffen sich die Betriebe dann wieder, stellen den von ihnen erstellten Content vor, können offene Fragen klären und Erfahrungen austauschen.

Anmeldungen sind ab sofort und bis zum 23. Oktober möglich. Sollte es mehr Anmeldungen als zur Verfügung stehende Plätze geben, so wird per Losverfahren entschieden. Dieser Link führt direkt zur Anmeldung: https://form.jotform.com/232691473969068.