Veröffentlicht am 05.02.2025

Quickborn (em) Das erfolgreiche VHS-Format „Punkt9“ bietet im Frühjahr 2025 wieder neue Themen an. Für das moderne Konzept zur Teilnahme morgens um neun Uhr am Arbeitsplatz, am Studienschreibtisch oder im Homeoffice ist die Anmeldung jetzt wieder möglich. An diesem Konzept, federführend durch die VHS Quickborn und einem Fachdozententeam entwickelt, haben sich bundesweit mittlerweile 18 Volkshochschulen beteiligt. Jeder Workshop bietet eine garantierte Durchführung an.

Dabei sein ist ganz einfach: Mit der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden vor Veranstaltungsbeginn den Link via E-Mail zugesandt und schon ist man dabei.

Das Serienformat ist bereits vor einem Jahr sehr erfolgreich gestartet. Für die neuen Kurse zu den untenstehenden Themen immer morgens von 9 bis 10 Uhr gibt es noch freie Plätze.

Mindmapping

Die Kreativitätstechnik Nr. 1 - Ideen finden, „formen“ und teilen

Dienstag, 25. Februar

„The Hook“ – der perfekte Aufhänger für Ihre Botschaft

Aufmerksamkeit in Sekunden gewinnen

Donnerstag, 27. Februar

Die Kunst der Improvisation

Faktor X – Ungewissheit als strategischer Vorteil

Dienstag, 11. März

Teambuilding & High Performance Teams

Standortanalyse – Roadmaps – Meilensteine – Pulse Check

Donnerstag, 13. März

Künstliche Intelligenz in Projektgruppen

KI-Power als virtuelles Mitglied in „Teams“

Dienstag, 18. März

Kanban – Steigerung der Arbeitsproduktivität

Visualisierung und Optimierung von Workflows

Donnerstag, 20. März

Agiles Projektmanagement mit Scrum

Effizienz durch iterative Prozesse

Dienstag, 6. Mai

Holokratie – Dynamische Selbstorganisation im Unternehmen

Agilität durch Rollen und Kreise

Donnerstag, 8. Mai

Strategisches Storytelling und Teamwork

Faszinierende Geschichten in Wort und Bild

Dienstag, 3. Juni

MS Viva-Suite – Mitarbeitererfahrung und –bindung

Modernes und sinnstiftendes Arbeiten mit der Produktivitätscloud

Donnerstag, 5. Juni

Die Teilnahme an den Punkt9-Worlshops ist einzeln buchbar, Entgelt: 22€/ Workshop. Info und Kontakt: VHS Quickborn, vhs-quickborn.de, vhs@quickborn.de, 04106-6129960, Buchung zur Nummer 65011 ff.

Foto: VHS Quickborn: neues Online-Workshopformat: Punkt9: Nachhaltiges Arbeiten

Quelle: vhs Quickborn