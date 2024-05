Veröffentlicht am 08.05.2024

Kreis Pinneberg (em) Die letzten Vorbereitungen bei der WEP und der beauftragten Kommunikationsagentur laufen auf Hochtouren: Im Juni soll die Standortkampagne für den Kreis Pinneberg starten. Geplant ist auch am 12. Juni eine Informationsveranstaltung für Unternehmen, die in der Nordakademie in Elmshorn stattfinden wird. „Warum starten wir eine solche Kampagne, was ist ihr Inhalt, welche Kommunikationsbausteine gibt es, wie können Unternehmen Partner der Kampagne werden und welchen Nutzen haben sie davon? Dies und mehr erfahren die Besucher unserer Informationsveranstaltung. Außerdem zeigen wir erste Videos, die die Attraktivität unseres Wirtschaftsstandortes verdeutlichen und dann viral gehen werden “, erläutert Susanne Heyn, die als Marketing- und Projektleiterin von Seiten der WEP die Fäden in der Hand hält.

Ziel der Standortkampagne

Das Ziel der Standortkampagne der WEP und der Kommunen des Kreises ist klar definiert: Der Wirtschaftsstandort Kreis Pinneberg soll im Wettbewerb der Regionen als starke Marke positioniert und kommuniziert werden, damit ihn sowohl Fachkräfte als auch Unternehmen und Investoren noch positiver wahrnehmen werden. Das finale Konzept für die Standortkampagne hat auch die Kreispolitik überzeugt. Sie stellt für die Kampagne Geldmittel für die kommenden Jahre bereit. Entwickelt wird die Kommunikationskampagne von der Agentur GRUPPE DREI aus Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg).

Neue Webseite entsteht

Herzstück der Kampagne ist die neue Webseite „Kreis Pinneberg Wirtschaft“. In frischem Design lädt sie dazu ein - so viel kann schon jetzt verraten werden - aktiv am Standortmarketing mitzuwirken. Sie vereint einfache und intuitive Bedienung mit hohem Nutz- und Informationswert.

Aktuell wird intensiv an der Programmierung und der Ausgestaltung der Webseite gearbeitet. So haben bereits Fotoshootings stattgefunden und für die kommenden Wochen stehen weitere Video-Dreharbeiten bei und mit Unternehmen des Kreises im Terminplan. Parallel dazu werden Texte für den neuen Internetauftritt erstellt.

Stärken des Standortes bilden Basis

Die Kommunikationskampagne basiert im Wesentlichen auf den Stärken des Kreises Pinneberg, die in der Wahrnehmung von Unternehmen, Investoren und Fachkräften verankert werden sollen: Pinneberg als starker Wirtschaftsstandort, der sowohl innovativ als auch bodenständig ist, unternehmer- sowie gründerfreundlich, naturnah und urban zugleich. Also jene Schokoladenseiten, die den Standort schon jetzt attraktiv machen, die aber in Zukunft noch stärker ausgespielt werden können, um in der Wahrnehmung der Zielgruppen ein positives Grundrauschen zu erzeugen.

Innen- und Außenwahrnehmung des Standortes

Die Strategie hat die WEP gemeinsam mit einer Fachagentur für Markenberatung in zwei Projektschritten erarbeitet. Zunächst wurde die aktuelle Wahrnehmung des Standortes in den Zielgruppen analysiert, um anschließend eine Stärken-Analyse vorzunehmen. Wie wird der Kreis Pinneberg von seinen Unternehmern und Fachkräften wahrgenommen? Welche Außenwirkung hat der Kreis in der weiteren Metropolregion Hamburg und im norddeutschen Raum?

Interviews und Expertenworkshops

Hierzu wurden von den Marketing-Experten allein 1000 Interviews und schriftliche Befragungen durchgeführt. 144 Unternehmen im Kreis Pinneberg, 301 Firmen in Norddeutschland und 500 Fachkräfte in der Metropolregion Hamburg hatten daran teilgenommen.

Mit Hilfe von Expertenworkshops, einer Zielgruppen- und einer Unternehmerbefragung wurden im weiteren Verlauf die spezifischen Qualitäten des Kreises definiert. Die Kampagne soll die Aufmerksamkeit in den Zielgruppen nun auf genau jene Stärken lenken: So etwa auf die hervorragende Lage in unmittelbarer Nähe zur Nordsee, die Verfügbarkeit bezahlbarer Gewerbeflächen oder die vielfältigen Chancen für Existenzgründer.

Selbstverständlich spielen auch die Vorzüge der Städte und Gemeinden mit ihren vielfältigen Wohn-, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten eine wichtige Rolle innerhalb der Kampagne. Was wäre der Kreis Pinneberg ohne die weltbekannte Schiffsbegrüßungsanlage in Wedel oder ohne die vielen Naherholungsgebiete inmitten malerische Moor- und Marschlandschaften? Die Kampagne rückt all jene Stärken und Alleinstellungsmerkmale in den Vordergrund.

Einladung und Programm für Infoveranstaltung

Die Einladungen und das Programm für die Informationsveranstaltung werden in diesen Tagen an die Unternehmen versendet. Wer in der Nordakademie dabei sein möchte, sollte sich möglichst schnell bei der WEP anmelden. Der Kontakt für die Anmeldung ist den Einladungen zu entnehmen.