Veröffentlicht am 28.08.2024

Kreis Pinneberg - In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Pinneberg veranstaltet das Welcome Center Schleswig-Holstein im September ein Treffen für Unternehmen. Im Laufe der Veranstaltung werden erste und weiterführende Schritte zur Fachkräfteeinwanderung thematisiert, Best-Practice-Beispiele vorgestellt und der Erfahrungsaustausch gefördert. Darüber hinaus bietet sich die Gelegenheit, lokale Akteure und Unterstützungsangebote kennenzulernen.

„Zukunft sichern: Internationale Fachkräfte für Ihr Unternehmen“

Datum: 04.09.2024

Uhrzeit: 16:00 - 18:00 Uhr

Ort: Gartenbauzentrum Schleswig-Holstein, Thiensen 16, 25373 Ellerhoop

Erweitern Sie Ihr Wissen über die Gewinnung ausländischer Fachkräfte:

Das Kompetenzteam des Welcome Centers SH berichtet über die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen und berät zu Strategien bei der Suche und Einstellung ausländischer Fach- und Arbeitskräfte. Eingeladene Expertinnen und Experten stellen lokale Best-Practice-Beispiele vor und zeigen auf, wie diese auch in Ihrem Unternehmen umgesetzt werden können. Im Anschluss folgt der Networking-Teil, bei dem Sie sich in den Speakers Corners individuell beraten lassen können.

Agenda:

Internationale Fachkräftegewinnung für Schleswig-Holstein

Zusammen mit dem Arbeitgeber-Service der Bundesagentur für Arbeit stellt das Welcome Center SH verschiedene Lösungen dar

Best-Practice Beispiele

Erfolgsgeschichten von Unternehmen aus dem Kreis Pinneberg – von der Gewinnung bis zur Integration von ausländischen Fachkräften

Erfolgsgeschichten von Unternehmen aus dem Kreis Pinneberg – von der Gewinnung bis zur Integration von ausländischen Fachkräften Betriebliche Integration

Wie können ausländische Fachkräfte langfristig gehalten werden?

Wie können ausländische Fachkräfte langfristig gehalten werden? Speakers Corners und Netzwerken

Stellen Sie Ihre individuellen Fragen und informieren Sie sich bei einem Imbiss zu den für Sie relevanten Themen

Nutzen Sie die Chance Ihre Fachkräftegewinnung auf das nächste Level zu heben und Ihr Netzwerk zu erweitern.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Hier geht es zur Anmeldung