Veröffentlicht am 15.08.2024

Im April 2023 setzten Investor und Bauherr Antonius de Waal, Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann und WEP Geschäftsführer Dr. Harald Schroers den ersten Spatenstich für ein besonderes Projekt: „Die Handwerkerhöfe Quickborn“. Es war der Start für die Bebauung des letzten freien Grundstückes im WEP-Gewerbegebiet Quickborn Nord. Jetzt im Juli 2024, nur ein gutes Jahr später, folgte die Einweihung des zügig vorangeschrittenen Baus am Albert-Einstein-Ring 2. Und nicht nur das. Auch die ersten bereits eingezogenen Mieter konnte de Waal, geschäftsführender Gesellschafter des Hamburger Immobilien- und Projektentwicklers de Waal Partners GmbH, vorstellen.

Firmen in der Region halten

„Wir freuen uns sehr, hier einen neuen Standort für die Umsetzung unseres Konzeptes der Handwerkerhöfe gefunden zu haben“, so Antonius de Waal. Quickborn sei nach Wedel die zweite Kommune im Kreis Pinneberg, in der das Unternehmen dieses Konzept realisieren konnte. Bürgermeister Thomas Beckmann lobte die Idee der Handwerkerhöfe mit ihrer flexibel gestaltbaren Raumaufteilung als ideale Lösung für die zentrale Ansiedlung kleiner und mittlerer Handwerksbetriebe und hob die verkehrsgünstige Lage des Standortes im Kreis Pinneberg mit direktem Autobahnanschluss hervor. „Dies alles kommt unseren zahlreichen Handwerksbetrieben entgegen und hilft gleichzeitig, deren Wegzug aus der Region zu verhindern. Außerdem wird für die hier nun ansässigen Unternehmen der Austausch untereinander gefördert und es ergeben sich Synergien in der Zusammenarbeit“, betonte Beckmann.

Noch 550 Quadratmeter zu vermieten

Auf dem 6000 Quadratmeter großen Grundstück ist ein rund 3000 Quadratmeter großes Gebäude mit ansprechenden Außenanlagen entstanden. Bereits ab einem Bedarf von 80 Quadratmetern Betriebsfläche können sich Handwerksfirmen hier einmieten. Aber auch größere Industriebetriebe finden geeigneten Raum. „Ob als Lager, Werkstatt oder Produktionsfläche, unsere Handwerkerhöfe Quickborn sind für viele Zwecke und von Jedermann nutzbar. Das zeigt sich auch an der Branchenbreite der bisherigen Mieter“, erläuterte de Waal, der den größten Teil des Gebäudes schon vermietet hat.

Als erster Mieter war der Fliesenleger KleinCraft in die Handwerkerhöfe eingezogen. Es folgte die Feuerwehr Quickborn, die bis zur Fertigstellung ihrer neuen Feuerwache spätestens 2026 eine geeignete Interimslösung in den Handwerkerhöfen fand. Ebenso fanden die Elektrotechnikfirma Ketz & Behnke, die Zimmerei - Holzbau Rathjens GmbH und die Kaffeerösterei Doppio Coffee hier ihr neues Zuhause. Eine Fläche von 550 Quadratmetern steht jetzt noch für weitere Vermietungen zur Verfügung. Information finden Interessierte unter www.handwerkerhoefe.com .

In Nachbarschaft der Handwerkerhöfe weiteres Gewerbegebiet: WEP EQ Businesspark

„Mit den Handwerkerhöfen in Quickborn wird Handwerksbetrieben eine innovative Ansiedlungsmöglichkeit im Kreis Pinneberg geboten. Gerade für kleine Betriebe stellen das variable Flächenangebot, das eine individuelle Gestaltung zulässt, sowie die Netzwerkmöglichkeit durch die zentrale Ansiedlung mehrerer Firmen besondere Vorteile dar. Deshalb freut mich dieser letzte Lückenschluss in unserem Gewerbegebiet Quickborn Nord ganz besonders“, sagt WEP Chef Dr. Harald Schroers zu diesem Projekt. Gleichwohl weist Schroers auf das benachbarte neue Gewerbegebiet der WEP, den klimaschonenden EQ Businesspark, hin. „Hier bieten wir ausschließlich Grundstücke für Unternehmen an, die ohne fossile Energien auskommen und die Energiewende aktiv und nachhaltig mitgestalten wollen.“

Mehr Information dazu gibt es bei Carl-Eric Pudor, Projektmanager WEP Ansiedlungsberatung, unter (04120) 707740 oder pudor@wep.de.

