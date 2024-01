Veröffentlicht am 03.01.2024

Kreis Pinneberg (em) Die NORTEC, Fachmesse für Produktion und Campus für den Mittelstand, ist der erste Branchentreffpunkt des Jahres und findet vom 23. bis 26. Januar 2024 auf dem Gelände der Hamburg Messe statt – erstmalig unter Verantwortung der neuen Veranstalter Messe Stuttgart und VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken). Die WEP hat für interessierte Besucher ein Kontingent an Freitickets zur Verfügung.

Im Fokus der NORTEC stehen die Bedürfnisse produzierender klein- und mittelständischer Unternehmen (KMU) und der Austausch mit Industrie-Experten. Das Konzept aus Fachmesse und Campus für den Mittelstand bietet für jedes Wissensniveau praxisnahe Lösungen sowie Netzwerkformate und Workshops, die KMU auf ihrem Weg zu Fertigung 4.0 voranbringen. Entscheider treffen in den Hallen auf namhafte Unternehmen aus der Metall- und Kunststoffbearbeitung, dem Maschinenbau sowie den Bereichen Komponenten, Prozesse und Produktionstechnik. In Kombination mit dem Campus, dem Hotspot für Wissenstransfer und Vernetzung mit Pionieren der Industrie 4.0 und der Elektronikfertigung, ist die NORTEC der Place To Be für alle KMU, die ihren Geschäftserfolg von morgen sichern wollen.

Auch aus dem Kreis Pinneberg finden sich bekannte Namen unter den Ausstellern, zum Beispiel Behrens Feinwerktechnik (Rellingen), CAMtec Computersysteme (Uetersen), Groth Feinwerktechnik (Schenefeld), Hoedtke GmbH & Co. KG Metall- und Lasertechnik (Pinneberg), Jung & Co. Gerätebau GmbH (Kummerfeld), Roland Thomsen GmbH & Co. KG (Rellingen) und Tempelmann Feinwerktechnik GmbH (Pinneberg).

Der Code für die Freitickets der WEP kann direkt bei Susanne Heyn, bei der WEP verantwortlich für das Standortmarketing, per Mail an heyn@wep.de erfragt werden.