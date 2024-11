Veröffentlicht am 08.11.2024

Itzehoe (em) Zum Jahresende verlässt Ken Blöcker als einer der beiden Geschäftsführer den Unternehmensverband Unterelbe-Westküste e.V.. Seine Nachfolge tritt Doris Ipsen zum Jahresbeginn an.

Ken Blöcker ist es in den letzten Jahren gelungen, die Interessen der Unternehmen und Arbeitgeber der Region wieder stärker in den Köpfen der Politiker und Politikerinnen in Kiel zu verankern und die politische Aufmerksamkeit wieder stärker auf die westlichen Landkreise Schleswig-Holsteins zu lenken. Dies zusammen mit der Steigerung der Medienpräsenz und des Veranstaltungsangebotes des Verbandes hat zum gewachsenen Erfolg und einer stetig gestiegenen Anzahl von Mitgliedsunternehmen jenseits der 400 geführt.

Neben den prägenden Aufgaben des Verbandes als Arbeitgeberverband wie der arbeitsrechtlichen Beratung und Prozessvertretung, die Sebastian Koch verantwortet, ist der Verband als die Stimme der Wirtschaft weiter gestärkt worden.

Der Vorstandsvorsitzende des Verbandes Herr Lutz Bitomsky fasst die erfolgreiche Arbeit Ken Blöckers wie folgt zusammen:

„Ken Blöcker hat in den letzten 10 Jahren als einer von zwei Geschäftsführern des Unternehmensverbandes Unterelbe Westküste überaus erfolgreich gewirkt. Im Namen des Verbandes, des gesamten Vorstandes, vor allem aber auch ganz persönlich, danke ich Ken Blöcker für eine tolle, immer sehr engagierte und erfolgreiche Zeit, in der gemeinsam viele Ziele erreicht wurden.“

Neben zahlreichen neugeschaffenen Veranstaltungsformaten stand auch das Schaffen von Netzwerken im Mittelpunkt des Wirkens von Ken Blöcker. In vielen Bereichen der Verwaltung und gegenüber anderen Wirtschaftsvertretungen ist es ihm gelungen, den Verband als verlässlichen Ansprechpartner und Fürsprecher der regionalen Wirtschaft weiter zu etablieren. Dies zeigte sich auch in der Zufriedenheit der Mitgliedsunternehmen. „In vielen Gesprächen mit Unternehmen wird immer wieder die außerordentliche Zufriedenheit der Mitglieder mit dem Verband genannt. Ken Blöcker hat Gutes besser gemacht,“ so Lutz Bitomsky.

Nachdem Ken Blöcker den Verband zusammen mit Sebastian Koch 10 Jahre geführt hat, widmet er sich jetzt neuen Aufgaben und Herausforderungen als Geschäftsführer des Landesverbandes der DLRG Schleswig-Holstein in Eckernförde. „Ich freue mich auf die Lobbyarbeit für eine gemeinnützige Idee und auf die Arbeit zur Vermeidung des Ertrinkungstodes. Privat freue ich mich außerdem, mit meiner Familie in meine Heimatregion und die meiner Ehefrau zurückzukehren, in der auch die Großeltern unserer Kinder leben,“ so Ken Blöcker.

Mit dem Jahresbeginn wird dann Frau Doris Ipsen die Geschäftsführung des Verbandes zusammen mit Sebastian Koch wieder vervollständigen.

Mit Doris Ipsen gewinnt der Verband eine Nordfriesin und erfahrene Führungspersönlichkeit, die insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliederbetreuung und Veranstaltungen verantworten wird. Als Unternehmerin und Kennerin der Region bringt sie wert-volle Erfahrungen aus dem Mittelstand und der Finanzbranche mit.

Frau Ipsen entstammt einer Unternehmerfamilie und hat in verschiedenen Leitungspositionen im Mittelstand und in Konzernen vielfältige Erfahrungen im In- und Ausland gesammelt. Sie ist sowohl im Finanzbereich als auch in den Erneuerbaren Energien tätig gewesen und hat auch im Handwerk als Unternehmenslenkerin gewirkt. Frau Ipsen ist seit Jahren eng mit dem Unternehmensverband verbunden und wird für viele Unternehmen eine kompetente und vertraute Ansprechpartnerin sein.

„Das Unternehmertum stand schon immer im Mittelpunkt meines Wirkens. Ich komme aus der Praxis und kenne die täglichen Herausforderungen eines Unternehmers gut.“ so Doris Ipsen.

Die Aufgabe, zukünftig die Unternehmen im Verband zu vertreten, war für sie somit eine schon fast „logische“ Erweiterung ihrer bisherigen Tätigkeiten. Doris Ipsen freut sich auf Geschäftsführung des Verbandes als eine sinnvolle Aufgabe, in der sie ihre Fähigkeiten und Erfahrungen mit dem Unternehmertum sehr gut einbringen kann.

Zusammen mit den ständig wachsenden regulatorischen Anforderungen für die Unter-nehmen sieht Doris Ipsen die Arbeitswelt in einem extremen Wandel, der laufend neue Herausforderungen mit sich bringt.

Gemeinsam mit Herrn Sebastian Koch als Juristen und Arbeitsrechtler wird Frau Ipsen sich engagiert für die Interessen der Unternehmen einsetzen.

Foto: Sebastian Koch, Doris Ipsen, Lutz Bitomsky, Ken Blöcker