Veröffentlicht am 10.01.2024

Pinneberg (em) Am 27. Februar steht wieder eine kostenlose Netzwerkveranstaltung unter dem Motto „WEP Nachmittag der Selbstständigkeit“ auf dem Programm. Die Veranstaltung der WEP Existenzgründungsförderung beginnt voraussichtlich um 16 Uhr in der Landdrostei Pinneberg, Dingstätte 23, und widmet sich allen, die sich in jüngster Zeit selbstständig gemacht haben. Eingeladen sind auch ehemalige Teilnehmer der WEP Existenzgründungsberatung, so auch aus dem einstigen Projekt „Startbahn Existenzgründung“. Auf die Teilnehmer wartet wieder viel nützliche Information. Außerdem wird es Gelegenheit zum Austausch bei einem kleinen Imbiss geben.

Das Programm für den Nachmittag wird gerade erarbeitet. Das Datum für die Veranstaltung sollten Interessierte sich jedoch schon einmal vormerken und sich auch im neuen Jahr rechtzeitig unter www.wep.de/veranstaltungen über die Anmeldefrist informieren, denn es ist erneut mit einer großen Resonanz zu rechnen.