Veröffentlicht am 20.08.2026

Kreis Pinneberg. Wirtschaftskriminalität kann Unternehmen jeder Größe treffen und erhebliche Schäden anrichten. Umso wichtiger ist es, Risiken frühzeitig zu erkennen, wirksame Schutzmaßnahmen zu etablieren und im Ernstfall richtig zu handeln.

Die Veranstaltung der WEP findet im Rahmen der Reihe „Wirtschaftsschutz - Schutz der Wirtschaft“ gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer zu Kiel, Geschäftsstelle Elmshorn statt. Drei Impulse beleuchten das Thema Wirtschaftskriminalität & Betrugsprävention aus unterschiedlichen Perspektiven und verbinden Prävention, strafrechtliche Praxis und Absicherung.

Datum: Donnerstag, 17. September Uhrzeit: 16:00 - ca. 18:00 Uhr Ort: IHK zu Kiel, Geschäftsstelle Elmshorn, Kaltenweide 6, 25335 Elmshorn

Folgende Themen erwarten Sie:

Schäden vermeiden: Prävention, die wirkt Wie können Compliance Management, interne Kontrollsysteme und die Sensibilisierung von Mitarbeitenden dazu beitragen, Risiken zu reduzieren und Schäden möglichst zu verhindern? Referent: Thies Kracht, BT Nord Systemhaus

Straftaten erkennen: Einblicke aus der Kriminalpolizei Welche Delikte begegnen der Kriminalpolizei in der Praxis? Ein Einblick in typische Fallkonstellationen und deren strafrechtliche Einordnung. Referent: Christoph Scheele, Kriminalpolizei Elmshorn

Schäden absichern: Vorsorge für den Ernstfall Wie können Unternehmen für den Schadensfall vorsorgen? Welche Risiken deckt eine Vertrauensschadenversicherung ab und wie hilft sie, finanzielle Folgen zu begrenzen? Referent: Jan-Henrik Fock, Provinzial Versicherung

Für die Teilnahme fallen Kosten in Höhe von 30,00 € an.

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